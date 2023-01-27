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У «Барсы» есть два способа решить финансовые проблемы. Клуб, скорее всего, продаст Barca TV

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Тот факт, что «Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт Гави, еще раз подчеркивает, что финансовые проблемы на «Камп Ноу» далеки от разрешения.

По данным Cadena SER, фонд заработной платы каталонцев составляет 656 миллионов евро, и перед следующим сезоном они должны сократить его до 450-500 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам.

Активация большего количества рычагов не решит проблемы клуба, и на данный момент у них есть два выхода: продажи и сокращение убытков.

Таким образом, клуб рассматривает возможность продажи Barca TV (частично или полностью), канал приносит убытки в размере около 6 миллионов евро в год. 

Кроме того, есть иск, который «Барселона» подала против Ла Лиги, чтобы иметь возможность использовать 15% от 600 миллионов евро, предоставленных в кредит Goldman Sachs, для расширения потолка зарплат.

7 комментариев

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Meiram
Опасян можем так вообще без активов остаться
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Raindrop Drop Top
Ответ Gleb Polevalov
Понял. Но опять же, если все игроки + тренер + Лапорта даже каким-то чудом зарабатывают аж 500 миллионов, остальные 156 уходят на персонал? Это же сюр какой-то, у лучшего врача не может быть зп больше 500 тыщ в год. Ну а если в персонале дело и в среднем у каждого работника зп допустим 100к в год, то все равно условные 300 человек всего 30 миллионов забирают из бюджета. Копейки по сравнению с общей суммой, в которой как ни крути львиная доля это зп именно игрокам. Я точно что-то не понимаю, либо цифра указана неверная. Либо зп на самом деле заоблачные по-прежнему у половины команды.
Скорее всего сюда еще входят и отложенные платежи и всякие бонусы по ЗП, которые были отсрочены. Грубо говоря накопившиеся висяки, которые не гасятся никак
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Gleb Polevalov
Ответ МГЕР
Это видимо зп всего клуба, тренеры, врачи, психологи и тп(это чисто моё мнение)
Понял. Но опять же, если все игроки + тренер + Лапорта даже каким-то чудом зарабатывают аж 500 миллионов, остальные 156 уходят на персонал? Это же сюр какой-то, у лучшего врача не может быть зп больше 500 тыщ в год. Ну а если в персонале дело и в среднем у каждого работника зп допустим 100к в год, то все равно условные 300 человек всего 30 миллионов забирают из бюджета. Копейки по сравнению с общей суммой, в которой как ни крути львиная доля это зп именно игрокам.

Я точно что-то не понимаю, либо цифра указана неверная. Либо зп на самом деле заоблачные по-прежнему у половины команды.
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МГЕР
Ответ Gleb Polevalov
Может кто-то объяснить откуда 656 миллионов фонд зп? Кто там столько получает? Бускетс, Альба, кто еще? Состав примерно 25 человек - это где-то 25 миллионов годовых в среднем на каждого. Какого ...? Уже давно все зарплаты урезали как могли, всех дорогих игроков выкинули кроме буквально нескольких.
Это видимо зп всего клуба, тренеры, врачи, психологи и тп(это чисто моё мнение)
+1
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+1
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Maksim1302
Ответ Gleb Polevalov
Может кто-то объяснить откуда 656 миллионов фонд зп? Кто там столько получает? Бускетс, Альба, кто еще? Состав примерно 25 человек - это где-то 25 миллионов годовых в среднем на каждого. Какого ...? Уже давно все зарплаты урезали как могли, всех дорогих игроков выкинули кроме буквально нескольких.
Это бюджет не на команду, а на весь клуб
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Егор Зуев
Комментарий удален
Это для больных, это как покупаешь ненужный хлам, одни убытки но ничего не можешь с собой поделать и покупаешь снова) как жена Гены Букина "Даша")))
+2
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+2
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Gleb Polevalov
Может кто-то объяснить откуда 656 миллионов фонд зп? Кто там столько получает? Бускетс, Альба, кто еще? Состав примерно 25 человек - это где-то 25 миллионов годовых в среднем на каждого. Какого ...? Уже давно все зарплаты урезали как могли, всех дорогих игроков выкинули кроме буквально нескольких.
+6
0
+6
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