У «Барсы» есть два способа решить финансовые проблемы. Клуб, скорее всего, продаст Barca TV

Тот факт, что «Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт Гави, еще раз подчеркивает, что финансовые проблемы на «Камп Ноу» далеки от разрешения.

По данным Cadena SER, фонд заработной платы каталонцев составляет 656 миллионов евро, и перед следующим сезоном они должны сократить его до 450-500 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам.

Активация большего количества рычагов не решит проблемы клуба, и на данный момент у них есть два выхода: продажи и сокращение убытков.

Таким образом, клуб рассматривает возможность продажи Barca TV (частично или полностью), канал приносит убытки в размере около 6 миллионов евро в год.