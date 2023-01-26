На вечеринке Шакиры, посвященной новой песне, тусил экс-игрок «Барселоны». Интересно, как отреагировал Пике?

Шакира — самая обсуждаемая женщина в мире на данный момент после ее нового релиза.

Колумбийская певица и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек в рамках ютуб-проекта BZRP Music Sessions. Всего за четыре дня трек набрал 152 миллиона прослушиваний на YouTube и стал лучшим дебютом испаноязычной песни в истории Spotify.

В песне певица атаковала бывшего мужа Жерара Пике и его нынешнюю девушку Клару Чиа, хоть они прямо и не упоминаются. Именно там прозвучала строчка «Ты променял Феррари на Рено». Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Песня была предметом многих разговоров, колумбийка получила много критики, но, не обращая внимания на эти комментарии, она устроила вечеринку в эти выходные у себя дома в Барселоне.

Кто был на вечеринке Шакиры?

Артистка отпраздновала свой последний музыкальный успех с несколькими друзьями у себя дома, где она включала песню на полную громкость.

Сообщалось, что она даже вышла на балкон, чтобы поприветствовать всех фанатов, собравшихся у ее дома.

Телевизионное шоу «Salvame» раскрыло больше подробностей обо всем, что произошло в доме певицы, рассказав, что на вечеринке был бывший игрок «Барселоны».

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

Кто из бывших игроков «Барселоны» был на вечеринке у Шакиры?

Они обмолвились, кто этот игрок, и раскрыли его имя. Патрик Клюйверт был в доме певицы.

Его заметили покидающим вечеринку:

Сообщается, что Клюйверт живет по соседству с певицей.

Голландец был очень популярным игроком в 1990-х годах в «Барселоне» и является третьим бомбардиром в истории Нидерландов и 12-м в истории «блауграны».

О дружбе между ними было мало что известно, но если он был там в эти выходные, значит, у них очень хорошие отношения.