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На вечеринке Шакиры, посвященной новой песне, тусил экс-игрок «Барселоны». Интересно, как отреагировал Пике?

Жерар Пике Жерар Пике
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Шакира — самая обсуждаемая женщина в мире на данный момент после ее нового релиза.

Колумбийская певица и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек в рамках ютуб-проекта BZRP Music Sessions. Всего за четыре дня трек набрал 152 миллиона прослушиваний на YouTube и стал лучшим дебютом испаноязычной песни в истории Spotify. 

В песне певица атаковала бывшего мужа Жерара Пике и его нынешнюю девушку Клару Чиа, хоть они прямо и не упоминаются. Именно там прозвучала строчка «Ты променял Феррари на Рено». Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Песня была предметом многих разговоров, колумбийка получила много критики, но, не обращая внимания на эти комментарии, она устроила вечеринку в эти выходные у себя дома в Барселоне.

Кто был на вечеринке Шакиры?

Артистка отпраздновала свой последний музыкальный успех с несколькими друзьями у себя дома, где она включала песню на полную громкость.

Сообщалось, что она даже вышла на балкон, чтобы поприветствовать всех фанатов, собравшихся у ее дома.

Телевизионное шоу «Salvame» раскрыло больше подробностей обо всем, что произошло в доме певицы, рассказав, что на вечеринке был бывший игрок «Барселоны».

Кто из бывших игроков «Барселоны» был на вечеринке у Шакиры?

Они обмолвились, кто этот игрок, и раскрыли его имя. Патрик Клюйверт был в доме певицы.

Его заметили покидающим вечеринку:

Сообщается, что Клюйверт живет по соседству с певицей. 

Голландец был очень популярным игроком в 1990-х годах в «Барселоне» и является третьим бомбардиром в истории Нидерландов и 12-м в истории «блауграны».

О дружбе между ними было мало что известно, но если он был там в эти выходные, значит, у них очень хорошие отношения.

12 комментариев

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Aleksander Zorin
Пусть сначала типичный комментатор спортса запишет трек, который соберёт ~150млн прослушиваний и станет мировым хитом (чего в карьере Шакиры давно не было), а потом проверим, будет ли он праздновать. Haters gonna hate 🤷
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Бухгалтер2021
Шакира получше многих жен пользователей спортса
+1
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bodhi
Я думал это Куман
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Sarumian
Шакира его уничтожит. Похоже он её реально разозлил.
+1
-1
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Caballero del honor
Неужто это, и вправду, кому-то интересно?!
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Mitya26
Да пусть хоть весь состав Барсы пригласит!
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Falsegoalkeeper
Ответ VEN FIFA
из серии : я буду звонить тебе каждый день и говорить, что смогу жить без тебя
Или женщина бегущая за трамваем 10 остановок, чтобы сказать мужчине, что он ей не нужен
+9
-2
+7
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Maksat S
Пике норм ведет себя намного нежели эта б/у
+3
-4
-1
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VEN FIFA
из серии : я буду звонить тебе каждый день и говорить, что смогу жить без тебя
+14
-2
+12
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Ахимассс
Шакира и Пике используют Sports.ru для выяснения своих отношений
+41
0
+41
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Андрей Яременко
Зачем это здесь?
+4
0
+4
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Вячеслав Новиков
Что-то она совсем поехала, а Пике вообще по... ю
+21
-3
+18
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