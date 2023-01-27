В чем Дембеле лучше Мбаппе? Сравниваем статистику двух французов
После впечатляющего выступления Усмана Дембеле против «Сосьедада» некоторые эксперты начали сравнивать его с Килианом Мбаппе.
Имеет ли смысл это сравнение в этом сезоне? Посмотрим.
Мбаппе по-прежнему недосягаем для Дембеле с точки зрения забитых мячей
Усман, безусловно, улучшился в этом отношении, но трудно представить, что когда-нибудь он достигнет показателей Мбаппе. Не только потому, что Дембеле хуже как снайпер и бомбардир — он исключительно фланговый игрок, тогда как Килиан часто играет как чистый нападающий.
Основная обязанность Мбаппе — забивать голы, и у него это отлично получается.
Мбаппе немного лучше играет в пас и дриблинг
Усман не так уж далек от своего соотечественника в этой статистике.
Дембеле лучше как плеймейкер, чем Мбаппе
При Хави Усман часто создает моменты из глубины и пытается найти подходящего игрока, которому можно отдать последний пас.
Если бы коэффициент реализации «Барсы» был лучше, у Дембеле было бы даже большее преимущество перед Килианом.
Есть ли что-то еще, в чем Дембеле лучше Мбаппе?
Конечно. Это его оборонительный вклад, который намного более впечатляющий, чем у Килиана. Впрочем, это и понятно – Усману часто приходится отрабатывать на весь свой фланг, в то время как Мбаппе часто выступает в роли форварда.
14 комментариев