В чем Дембеле лучше Мбаппе? Сравниваем статистику двух французов

После впечатляющего выступления Усмана Дембеле против «Сосьедада» некоторые эксперты начали сравнивать его с Килианом Мбаппе.

Имеет ли смысл это сравнение в этом сезоне? Посмотрим.

Мбаппе по-прежнему недосягаем для Дембеле с точки зрения забитых мячей

Усман, безусловно, улучшился в этом отношении, но трудно представить, что когда-нибудь он достигнет показателей Мбаппе. Не только потому, что Дембеле хуже как снайпер и бомбардир — он исключительно фланговый игрок, тогда как Килиан часто играет как чистый нападающий.

Основная обязанность Мбаппе — забивать голы, и у него это отлично получается.

Мбаппе немного лучше играет в пас и дриблинг

Усман не так уж далек от своего соотечественника в этой статистике.

Дембеле лучше как плеймейкер, чем Мбаппе

При Хави Усман часто создает моменты из глубины и пытается найти подходящего игрока, которому можно отдать последний пас.

Если бы коэффициент реализации «Барсы» был лучше, у Дембеле было бы даже большее преимущество перед Килианом.

Есть ли что-то еще, в чем Дембеле лучше Мбаппе?