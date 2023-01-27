FC BARCELONA
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В чем Дембеле лучше Мбаппе? Сравниваем статистику двух французов

Усман Дембеле Усман Дембеле
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После впечатляющего выступления Усмана Дембеле против «Сосьедада» некоторые эксперты начали сравнивать его с Килианом Мбаппе.

Имеет ли смысл это сравнение в этом сезоне? Посмотрим.

Мбаппе по-прежнему недосягаем для Дембеле с точки зрения забитых мячей

Усман, безусловно, улучшился в этом отношении, но трудно представить, что когда-нибудь он достигнет показателей Мбаппе. Не только потому, что Дембеле хуже как снайпер и бомбардир — он исключительно фланговый игрок, тогда как Килиан часто играет как чистый нападающий.

Основная обязанность Мбаппе — забивать голы, и у него это отлично получается.

Мбаппе немного лучше играет в пас и дриблинг

Усман не так уж далек от своего соотечественника в этой статистике. 

Дембеле лучше как плеймейкер, чем Мбаппе

При Хави Усман часто создает моменты из глубины и пытается найти подходящего игрока, которому можно отдать последний пас.

Если бы коэффициент реализации «Барсы» был лучше, у Дембеле было бы даже большее преимущество перед Килианом.

 

Есть ли что-то еще, в чем Дембеле лучше Мбаппе?

Конечно. Это его оборонительный вклад, который намного более впечатляющий, чем у Килиана. Впрочем, это и понятно – Усману часто приходится отрабатывать на весь свой фланг, в то время как Мбаппе часто выступает в роли форварда.

14 комментариев

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Илья Манахов
Ответ Мифтохиддин Каримов
В Play station
Ты походу в 2019 застрял
0
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jackson_07
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
сравнивать игроков только по голам это гениально)
А считать дембеле лучше салаха из-за 3 последн 3 месяцев не гениально да?!)) я был бы рад как фан барсы, но нужно говорить всегда правду.
0
-1
-1
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jackson_07
Ответ El illusionista
Модрич и Бензема вышли из комнаты после твоих слов)))
Они из тех кто после 27 вошел в элиту.
0
0
0
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ jackson_07
Ты судишь по результатам команды, у Салаха за последние годы самый слабый сезон пока что, но тем не менее, даже так он забил больше чем Дембеле.
сравнивать игроков только по голам это гениально)
+1
-2
-1
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El illusionista
Ответ jackson_07
В целом Дембеле не соперник Мбаппе, у них менталитет другой уже, который не поменяешь. Мбаппе уже в топ 3 как игрок точно, а если к 24 годам ты если не в топ 5 или хотя бы не в топ 10, то ты не можешь считаться элитой. Просто вспомните какие места по рейтингу занимали Месси, Роналду, Неймар в 24. Да может быть Дембеле станет одним из сильнейших, но при всем уважении к элите вряд ли он доберется.
Модрич и Бензема вышли из комнаты после твоих слов)))
0
0
0
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Мифтохиддин Каримов
В Play station
+2
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+2
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jackson_07
Ответ Makarikomarik
Нет, но у него большой потенциал
Хочется верить
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0
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jackson_07
Ответ Aleksandr Danilov
Дембеле сейчас точно сильнее Салаха
Ты судишь по результатам команды, у Салаха за последние годы самый слабый сезон пока что, но тем не менее, даже так он забил больше чем Дембеле.
0
0
0
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ jackson_07
Уже не считаю Месси и Роналду, сейчас Мбаппе, Неймар, Холланд, Салах, Де брюйне, ты скажешь, что Дембеле играет на их уровне?!
Салах элита? Хех
0
0
0
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Aleksandr Danilov
Ответ jackson_07
Уже не считаю Месси и Роналду, сейчас Мбаппе, Неймар, Холланд, Салах, Де брюйне, ты скажешь, что Дембеле играет на их уровне?!
Дембеле сейчас точно сильнее Салаха
+16
-1
+15
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Makarikomarik
Ответ jackson_07
Уже не считаю Месси и Роналду, сейчас Мбаппе, Неймар, Холланд, Салах, Де брюйне, ты скажешь, что Дембеле играет на их уровне?!
Нет, но у него большой потенциал
0
0
0
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jackson_07
Ответ umnik3
А кто сейчас элита?
Уже не считаю Месси и Роналду, сейчас Мбаппе, Неймар, Холланд, Салах, Де брюйне, ты скажешь, что Дембеле играет на их уровне?!
0
0
0
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umnik3
Ответ jackson_07
В целом Дембеле не соперник Мбаппе, у них менталитет другой уже, который не поменяешь. Мбаппе уже в топ 3 как игрок точно, а если к 24 годам ты если не в топ 5 или хотя бы не в топ 10, то ты не можешь считаться элитой. Просто вспомните какие места по рейтингу занимали Месси, Роналду, Неймар в 24. Да может быть Дембеле станет одним из сильнейших, но при всем уважении к элите вряд ли он доберется.
А кто сейчас элита?
0
-1
-1
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jackson_07
В целом Дембеле не соперник Мбаппе, у них менталитет другой уже, который не поменяешь. Мбаппе уже в топ 3 как игрок точно, а если к 24 годам ты если не в топ 5 или хотя бы не в топ 10, то ты не можешь считаться элитой. Просто вспомните какие места по рейтингу занимали Месси, Роналду, Неймар в 24. Да может быть Дембеле станет одним из сильнейших, но при всем уважении к элите вряд ли он доберется.
+9
0
+9
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