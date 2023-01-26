В соцсетях завирусилось видео, где Месси не поздоровался с мальчиком. Посмотрите это 10 раз и попробуйте не сойти с ума 🤪

Говорят, что они пытаются до сих пор.

Однажды Месси приехал на тренировку «Барселоны», где случилось это.

Этот ролик неожиданно обрел популярность в соцсетях, собрав за несколько часов больше 2 миллионов просмотров.

💭 «Это заставляет меня каждый раз...».

Кто-то вспомнил недавний случай со Спалетти.

💭 «Месси закончился».

💭 «Я собираюсь все рассказать Де полю».

Эта забавная ситуация напомнила о парочке похожих случаев.

У вас были похожие ситуации?