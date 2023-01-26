В соцсетях завирусилось видео, где Месси не поздоровался с мальчиком. Посмотрите это 10 раз и попробуйте не сойти с ума 🤪
Говорят, что они пытаются до сих пор.
Однажды Месси приехал на тренировку «Барселоны», где случилось это.
Этот ролик неожиданно обрел популярность в соцсетях, собрав за несколько часов больше 2 миллионов просмотров.
💭 «Это заставляет меня каждый раз...».
Кто-то вспомнил недавний случай со Спалетти.
💭 «Месси закончился».
💭 «Я собираюсь все рассказать Де полю».
Эта забавная ситуация напомнила о парочке похожих случаев.
У вас были похожие ситуации?
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