FC BARCELONA
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В соцсетях завирусилось видео, где Месси не поздоровался с мальчиком. Посмотрите это 10 раз и попробуйте не сойти с ума 🤪

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Говорят, что они пытаются до сих пор.

Однажды Месси приехал на тренировку «Барселоны», где случилось это.

Этот ролик неожиданно обрел популярность в соцсетях, собрав за несколько часов больше 2 миллионов просмотров.

💭 «Это заставляет меня каждый раз...».

Кто-то вспомнил недавний случай со Спалетти.

💭 «Месси закончился».

💭 «Я собираюсь все рассказать Де полю».

Эта забавная ситуация напомнила о парочке похожих случаев.

У вас были похожие ситуации?

10 комментариев

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ЧИКО
Наконец-то свершилось!!! нашли компромат на Месси…. Молодцы!!!
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B_Boris
Классика от паренька.
0
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Surhay Lucmanov
Ответ udiekemen
Тупой комментарии
Мы без твоего описания твоего комментария поняли что он тупой
+1
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stroozh
Чисто на замахе сыграл)
+2
0
+2
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udiekemen
Ответ Егор Зуев
Комментарий удален
Тупой комментарии
+6
-1
+5
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Айлин 1990
Этой видео лет 10. А в спортс.ру только столкнулись)))
+2
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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rej1sta
Этому видео кучу лет
+4
0
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Altim
Наверное ковидные времена ещё были, поэтому не понимали, касаться или нет)
+6
0
+6
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Flow market Victor Mercedes
Друг друга размотали на дриблинге! 😁👍🏻👏🏻🔥🔥🔥
+25
-1
+24
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Timati Beweers
Давайте это обсудим)
+2
0
+2
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