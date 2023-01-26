FC BARCELONA
Блог

«Барселона» установила мировой рекорд - 50 побед подряд! За день до этого женскую команду дисквалифицировали из Кубка

Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Каталонские девушки не подводят.

50 побед подряд – это абсолютный мировой рекорд за всю историю вида спорта.

Женская «Барса» выигрывает национальный чемпионат последние три года, а в сезоне 2020/2021 девушки добились победы в Лиге чемпионов.

Отметим, что во вторник стало известно, что «Барселона» исключена из женского Кубка Испании. Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании установил, что в матчах 1/8 финала Кубка королевы в составе команды выходила футболистка, не имевшая на это права. В матче «Барселоны» с «Осасуной» (9:0) принимала участие нападающая Гейсе Феррейра, не отбывшая дисквалификацию в турнире, полученную в своем предыдущем клубе.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евсей Пролеткин
Это же не интересна , когда одна команда выигрывает, да ещё на ноль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Будет ли когда нибудь подобное в мужском футболе, хотя бы 30 побед кряду, посмотреть бы на ту команду) да ещё и забивать в средней 5 и пропускать 1 в 3 матчах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
Я в шоке 🙀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий