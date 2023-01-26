«Барселона» установила мировой рекорд - 50 побед подряд! За день до этого женскую команду дисквалифицировали из Кубка

Каталонские девушки не подводят.

50 побед подряд – это абсолютный мировой рекорд за всю историю вида спорта.

Женская «Барса» выигрывает национальный чемпионат последние три года, а в сезоне 2020/2021 девушки добились победы в Лиге чемпионов.

Отметим, что во вторник стало известно, что «Барселона» исключена из женского Кубка Испании. Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании установил, что в матчах 1/8 финала Кубка королевы в составе команды выходила футболистка, не имевшая на это права. В матче «Барселоны» с «Осасуной» (9:0) принимала участие нападающая Гейсе Феррейра, не отбывшая дисквалификацию в турнире, полученную в своем предыдущем клубе.