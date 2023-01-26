«Усман Дембеле Гаучо». Испания в шоке от вчерашнего перфоманса француза 😲

Дембеле показал свой лучший футбол в футболке «Барсы».

Гениальная игра Усмана Дембеле во вчерашнем матче «Барселона» - «Реал Сосьедад» не осталась без внимания общественности.

Футболист получил целую россыпь хвалебных эпитетов как от главного тренера, так и от болельщиков.

Хави сказал: «Я думаю, что в Дембеле изменилось то, что теперь он признает, что он один из лучших вингеров в мире - я знал это, но теперь он сам в это поверил. Он чувствует наше доверие. Я довольно много с ним разговариваю. Он отличный парень».

Болельщики пишут:

💭 «Дембеле был, как Флэш. Продолжай в том же духе, чувак».

💭 «Наша атака развалилась после его замены».

💭 «Невероятная игра, лучший вингер прямо сейчас».

💭 «Его было невозможно остановить».

Экс-защитник сборной Испании Жоан Капдевила написал:

«Почти через шесть лет после его подписания, мы, вероятно, увидели лучший матч Дембеле. Никогда не поздно...».

Статистика Дембеле:

- 1 гол.

- 3 удара.

- 5 успешных обводок.

- 79 касаний.

- 3 ключевых передачи.

- 4/4 дальних передачи.

- создал 2 голевых момента.

- выиграл 6 наземных дуэлей.

Газета Sport под впечатлением.

Если вы не смотрели матч, то эти кадры вам помогут все понять.