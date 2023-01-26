FC BARCELONA
Блог

«Усман Дембеле Гаучо». Испания в шоке от вчерашнего перфоманса француза 😲

Усман Дембеле Усман Дембеле
Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Дембеле показал свой лучший футбол в футболке «Барсы».

Гениальная игра Усмана Дембеле во вчерашнем матче «Барселона» - «Реал Сосьедад» не осталась без внимания общественности.

Футболист получил целую россыпь хвалебных эпитетов как от главного тренера, так и от болельщиков.

Хави сказал: «Я думаю, что в Дембеле изменилось то, что теперь он признает, что он один из лучших вингеров в мире - я знал это, но теперь он сам в это поверил. Он чувствует наше доверие. Я довольно много с ним разговариваю. Он отличный парень».

Image

Болельщики пишут:

💭 «Дембеле был, как Флэш. Продолжай в том же духе, чувак».

💭 «Наша атака развалилась после его замены».

💭 «Невероятная игра, лучший вингер прямо сейчас».

💭 «Его было невозможно остановить».

Экс-защитник сборной Испании Жоан Капдевила написал:

«Почти через шесть лет после его подписания, мы, вероятно, увидели лучший матч Дембеле. Никогда не поздно...».

Статистика Дембеле:

- 1 гол.

- 3 удара.

- 5 успешных обводок.

- 79 касаний.

- 3 ключевых передачи.

- 4/4 дальних передачи.

- создал 2 голевых момента.

- выиграл 6 наземных дуэлей.

Газета Sport под впечатлением.

Image

Если вы не смотрели матч, то эти кадры вам помогут все понять.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Darmen Zhantursunov
А теперь напишите сколько обводок было неудачных и сколько раз он потерял мяч. Я вчера за ним внимательно следил и видел постоянно потери мяча и неудачные обводки. Если вспоминать поколение прошлых игроков, кто с фланга шел в обводку и навешивал или бил по воротам, в Барсе, то Дембеле не дотягивает до их уровня вообще. Я думаю что стандарты качества для Барселоны сильно упали от того что было раньше. Игра Дембеле по оценкам зависит исключительно от того, удастся ему забить или нет. Но качество игры у него каждый матч одинаково среднее. Те же Мбаппе, и Винисиус играют гораздо качественнее. И это я уже не говорю про Анри, Месси, Роналдиньо.
Дембеле практически не терял мяч вчера, при том что постоянно обострять. А согласно статистике у него один из самых процентов успешных обводок. Около 60 процентов. У того же Винисуса к слову меньше 50 процентов. Про какую вы там эффективность дриблинга говорите, я не очень понимаю. У Мбаппе кстати тоже процент ниже 50. У Дембеле полно косяков, но с приходом Хави он все лучше и лучше и в ходит в топ-10 вингеров на планете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyGerodot
Когда мяч попадает к Дембеле - сразу проблемы у соперника. Он великолепен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darmen Zhantursunov
А теперь напишите сколько обводок было неудачных и сколько раз он потерял мяч.

Я вчера за ним внимательно следил и видел постоянно потери мяча и неудачные обводки.

Если вспоминать поколение прошлых игроков, кто с фланга шел в обводку и навешивал или бил по воротам, в Барсе, то Дембеле не дотягивает до их уровня вообще.

Я думаю что стандарты качества для Барселоны сильно упали от того что было раньше.

Игра Дембеле по оценкам зависит исключительно от того, удастся ему забить или нет. Но качество игры у него каждый матч одинаково среднее.

Те же Мбаппе, и Винисиус играют гораздо качественнее. И это я уже не говорю про Анри, Месси, Роналдиньо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мади Шарипов
Если продолжит так выступать, то он вполне может стать лучше Неймара
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахимассс
Надо распечатать будет, потом гляну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Дембеле - вчера молодчик! Хочется пожелать ему таких матчей и в будущем!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Сраная гора скриншотов... Ну достало это уже, честное слово.
А Дембеле вчера был шикарен, вообще без брака, любое действие было правильным и мгновенно обостряло момент. Пожалуй, только у Месси я видел подобную игру до этого. Усман сейчас не хуже Холланда и Мбаппе, просто не такой уровень хайпа из-за прошлых неудачных сезонов.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Как жаль что скриншоты не пихают по 30 штук в каждый пост. Это очень информативно.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
katalonec7
Одно из самых удивительных возрождений в футболе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий