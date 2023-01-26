«Усман Дембеле Гаучо». Испания в шоке от вчерашнего перфоманса француза 😲
Дембеле показал свой лучший футбол в футболке «Барсы».
Гениальная игра Усмана Дембеле во вчерашнем матче «Барселона» - «Реал Сосьедад» не осталась без внимания общественности.
Футболист получил целую россыпь хвалебных эпитетов как от главного тренера, так и от болельщиков.
Хави сказал: «Я думаю, что в Дембеле изменилось то, что теперь он признает, что он один из лучших вингеров в мире - я знал это, но теперь он сам в это поверил. Он чувствует наше доверие. Я довольно много с ним разговариваю. Он отличный парень».
Болельщики пишут:
💭 «Дембеле был, как Флэш. Продолжай в том же духе, чувак».
💭 «Наша атака развалилась после его замены».
💭 «Невероятная игра, лучший вингер прямо сейчас».
💭 «Его было невозможно остановить».
Экс-защитник сборной Испании Жоан Капдевила написал:
«Почти через шесть лет после его подписания, мы, вероятно, увидели лучший матч Дембеле. Никогда не поздно...».
Статистика Дембеле:
- 1 гол.
- 3 удара.
- 5 успешных обводок.
- 79 касаний.
- 3 ключевых передачи.
- 4/4 дальних передачи.
- создал 2 голевых момента.
- выиграл 6 наземных дуэлей.
Газета Sport под впечатлением.
Если вы не смотрели матч, то эти кадры вам помогут все понять.
Я вчера за ним внимательно следил и видел постоянно потери мяча и неудачные обводки.
Если вспоминать поколение прошлых игроков, кто с фланга шел в обводку и навешивал или бил по воротам, в Барсе, то Дембеле не дотягивает до их уровня вообще.
Я думаю что стандарты качества для Барселоны сильно упали от того что было раньше.
Игра Дембеле по оценкам зависит исключительно от того, удастся ему забить или нет. Но качество игры у него каждый матч одинаково среднее.
Те же Мбаппе, и Винисиус играют гораздо качественнее. И это я уже не говорю про Анри, Месси, Роналдиньо.
А Дембеле вчера был шикарен, вообще без брака, любое действие было правильным и мгновенно обостряло момент. Пожалуй, только у Месси я видел подобную игру до этого. Усман сейчас не хуже Холланда и Мбаппе, просто не такой уровень хайпа из-за прошлых неудачных сезонов.