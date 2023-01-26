Дома поговорим: на матче «Барселоны» болельщик оригинально попросил футболку у любимого игрока 🙈

Надеемся, что игрок увидел обращение.

Во время предматчевой разминки перед игрой Кубка Испании между «Барселоной» и «Сосьедадом» режиссер трансляции развлекался с планами и выловил на трибунах интересный плакат. Болельщик хозяев решил, что таким оригинальным способом больше шансов получить майку у Педри.

Он написал на листе бумаги следующий текст: «Педри, ты лайкнул [фото] моей жены, дай мне свою футболку».

Следующим кадром показали самого Педри, который невозмутимо разминался с остальной командой. Нехорошо лайкать чужих жен! 😉