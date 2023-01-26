FC BARCELONA
Блог

Дома поговорим: на матче «Барселоны» болельщик оригинально попросил футболку у любимого игрока 🙈

Кубок Испании Кубок Испании
болельщики
Педри Педри
Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Надеемся, что игрок увидел обращение.

Во время предматчевой разминки перед игрой Кубка Испании между «Барселоной» и «Сосьедадом» режиссер трансляции развлекался с планами и выловил на трибунах интересный плакат. Болельщик хозяев решил, что таким оригинальным способом больше шансов получить майку у Педри.

Он написал на листе бумаги следующий текст: «Педри, ты лайкнул [фото] моей жены, дай мне свою футболку».

Следующим кадром показали самого Педри, который невозмутимо разминался с остальной командой. Нехорошо лайкать чужих жен! 😉

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Иоков
🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barca1899messi
🤣🤣🤣🤣🤣
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев
Пхахаах😂
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий