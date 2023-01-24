FC BARCELONA
Блог

Хави назвал состав «Барселоны» на матч с «Сосьедадом»: Левандовски продолжает играть, Фати, Кессиэ и Араухо – в заявке

Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

Матч уже сегодня.

Сегодня «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня свой день рождения отмечает главный тренер команды Хави.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timati Beweers
Фати, Лева, Дембеле пока лучшая связка у нас
Если Фати вернётся в ту форму, в которой он забивал Реалу - это будет ещё один топище «бесплатно». Дембеле тоже нужно брать игру на себя иногда и с ударом. Он иногда пройдёт всех и отдаёт на всяких Кессье и Торресов, а они не забивают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Таалайбек Утуров
Ответ cektor
др надо отметить победой !)
Если бы на аве не было Бартомеу, поздравил бы с др😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Сан сЕбастиан-цы очень не удобная команда для Барсы. Тем не менее надо проходить и собирать трофеи 🏆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
др надо отметить победой !)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Боули
ВПЕРЁД, БАРСА!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Барселона победы!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий