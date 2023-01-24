Хави назвал состав «Барселоны» на матч с «Сосьедадом»: Левандовски продолжает играть, Фати, Кессиэ и Араухо – в заявке
Матч уже сегодня.
Сегодня «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что сегодня свой день рождения отмечает главный тренер команды Хави.
Если Фати вернётся в ту форму, в которой он забивал Реалу - это будет ещё один топище «бесплатно». Дембеле тоже нужно брать игру на себя иногда и с ударом. Он иногда пройдёт всех и отдаёт на всяких Кессье и Торресов, а они не забивают