Хави назвал состав «Барселоны» на матч с «Сосьедадом»: Левандовски продолжает играть, Фати, Кессиэ и Араухо – в заявке

Матч уже сегодня.

Сегодня «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня свой день рождения отмечает главный тренер команды Хави.