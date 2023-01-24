С днем рождения, тренер! Хави сегодня исполняется 43 года🥳🥳🥳

Явно хочет на день рождения не галстук.

Хави по праву считается одним из лучших полузащитников в истории и легендой «Барсы» в – качестве игрока он 8 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Кубка Испании 6 раз поднимал над головой Суперкубок.

У тренера Хави тоже все идет неплохо: «Барселона» проиграла лишь 1 из 17 матчей Ла Лиги в этом сезоне. У команды Хави 14 побед и 2 ничьих в чемпионате Испании, единственное поражение – в гостевом класико от «Реала» (1:3) 16 октября.

В Примере «Барса» лидирует в таблице, набрав 44 очка. У «Реала» 38 баллов и игра в запасе.

Feliç aniversari!🎊