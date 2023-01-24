FC BARCELONA
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С днем рождения, тренер! Хави сегодня исполняется 43 года🥳🥳🥳

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Явно хочет на день рождения не галстук.

Хави по праву считается одним из лучших полузащитников в истории и легендой «Барсы» в – качестве игрока он 8 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Кубка Испании 6 раз поднимал над головой Суперкубок.

У тренера Хави тоже все идет неплохо: «Барселона» проиграла лишь 1 из 17 матчей Ла Лиги в этом сезоне. У команды Хави 14 побед и 2 ничьих в чемпионате Испании, единственное поражение – в гостевом класико от «Реала» (1:3) 16 октября.

В Примере «Барса» лидирует в таблице, набрав 44 очка. У «Реала» 38 баллов и игра в запасе.

Feliç aniversari!🎊

10 комментариев

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Kaloyan Yalamov
С днем рождения, Мастер.
Жмём пальцы, это только начало
+1
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Экселлент
Прекрасный повод сегодня победить,думаю это послужит дополнительной мотивацией!
А Хави, желаю всего наилучшего!
Надеюсь с ним во главе,Барселона будет радовать нас своей игрой и результатами!
+2
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dadahandadahan3@gmail.com
Ребята, поздравьте сегодня тренера -!!!(обыграть надо любого РЕАЛА)🤙🤙🤙
+2
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Алекс Азар
С днём рождения феномен!!!!!!
+1
0
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Feniks91
Нужна победа в честь Дня рождения
+1
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aleksejsencov7@gmail.com
С днём рождения! Надеюсь сегодня без галстука обойдётся)))
+1
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Вячеслав Новиков
Мои поздравления легенда, счастья, здоровья и успехов ему во всём🎉🎉🎉
+5
0
+5
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Игорь Климов
Поздравление Хави!
+7
-1
+6
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MK Gamer
Маэстро Happy Birthday)
+9
-1
+8
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Великий Боули
С днём рождения, великий!🎉🥳
+9
-1
+8
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