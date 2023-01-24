Фати в старте. Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Реал Сосьедада»
В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад». Матч начнется в среду в 23:00 по московскому времени.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч.
Новости команд
«Барселона»
У «блауграны» все игроки здоровы и готовы к игре. Вот заявка команды Хави на кубковую встречу:
«Реал Сосьедад»
А вот у гостей лазарет переполнен. Матч пропустят Давид Сильва, Алекс Сола, Микель Мерино, Андер Гевара, Андони Горосабель, Хон Пачеко, Умар Садик, Мартин Меркеланс и Мохамед-Али Чо.
Возможный состав «Барселоны»
Какой прогноз даете на матч?
а Дембеле, не дисциплинирован на поле, вне поля до Хави творил дичь а сейчас вроде бы не плох в этом плане) у Хави пока в этом плане радует, нет травмы и отчасти из за хорошей тренировки и разминки перед играми.
на топ уровне он не играет! в этом сезоне Барса сыграла с тремя топами по два игры, напомни, в каких матчах он сыграл на топ уровне(ну или вообще не провальный матч хотя бы назови), с Баварией в двух матчал провалил,с Реалом сыграл ужасно в обеих матчах, а с Интером.. тут уже полнейший позор особенно его игра в Италии. признай!
а в игре без мяча, например он абсолютно нулевой, и не только в обороне но и в атаке. заметь, в позиционной атаке за спину Дембеле никогда не открывается, либо не знает как и куда двигаться, в этом плане Ферран и тот же Фати крут. он тактически очень слаб, хотя индивидуально пожалуй самый талантливый игрок Барсы(и не только).и еще игру с Реалом посмотри, команда рвет на каждом участке,все проводят топ матч, явное превосходство над соперником но лишь Дембеле провел слабый матч.. + прошлый матч, так же провалил. по сути все его топ матчи приходят в играх где у соперников прессинг слабо и когда давят мало.. а так все матчи с интенсивным прессингом его выключают, Сельта,Валенсия,Оссасуна, 2 игры с Баварией,2 с Интером, 2 с Реалом и игра с Хетафе.. везде соперники давили и очень интенсивно шли на прессинг и везде Усмане терялся. у Рафа в этом плане по лучше, с Валенсией победная голевая,с Оссасуной победный гол,с Хетафе так же победная голевая.. я не против Дембеле, я буду рад если он будет проводить топ игры и поможет Барсе но на данном этапе мне не понятна слепая вера Хави к Усману.
короче, хотел бы увидеть такой состав
Ферран-Лева-Раф
Гави-Френки-Педри
Бальде-Крис-Араухо-Кунде
Марк
Буса нет, потому что с Френки центр двигается много и активно, если Бус сыграет то Гави придется бегать и за него и за себя.
ну а Дембеле и Фати энергичные парни, во втором тайме добавить немного индивидуализма и скорости самое то. но зная симпатии ХАВИ к Усману, даже провальный прошлый матч и слабая игра против Реала от Усмана не даст оставить его на скамейке) пусть будет как будет! надеюсь Хави очнется и будет справедлив при выборе состава, слепая вера в одного игрока еще никогда хорошего не приводила, уж тем более когда это такие как Дембеле - не дисциплинированные!