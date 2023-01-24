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Фати в старте. Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Реал Сосьедада»

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В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад». Матч начнется в среду в 23:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч.  

Новости команд

«Барселона» 

У «блауграны» все игроки здоровы и готовы к игре. Вот заявка команды Хави на кубковую встречу:

«Реал Сосьедад»

А вот у гостей лазарет переполнен. Матч пропустят Давид Сильва, Алекс Сола, Микель Мерино, Андер Гевара, Андони Горосабель, Хон Пачеко, Умар Садик, Мартин Меркеланс и Мохамед-Али Чо.

Возможный состав «Барселоны»

Какой прогноз даете на матч?

16 комментариев

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TAGAY
Ответ Экселлент
Рассказывай это кому-нибудь другому, мне не интересно читать подобного рода бред,я не пропустил ни одной игры уже на протяжении нескольких лет, а ты мне тут будешь втирать такую чепуху !? И ведь еще и не лень так много писать 🤦‍♂️думаешь от кол-ва твоих слов в тексте, он станет качественным!? нет! Всего тебе доброго,смотри матчи внимательнее,а потом еще и пересматривай их несколько раз, если уж ты хочешь анализировать и быть в этом деле как минимум что называется "В теме".
много текстов потому что чуть более детально хотел описать. я привел хоть и не так детально но более открыто в чем и где он был плох а ты мне "ты глуп", "Усман топ" "внимательно смотри и поймешь".. детский сад, ей богу! хоть бы назвал хотя бы один топ матч где Усман не провалил, не говоря про хорошую игру.
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Экселлент
Ответ TAGAY
болею за Барсу с момента перехода Анри, если так интересно) а Дембеле, не дисциплинирован на поле, вне поля до Хави творил дичь а сейчас вроде бы не плох в этом плане) у Хави пока в этом плане радует, нет травмы и отчасти из за хорошей тренировки и разминки перед играми. на топ уровне он не играет! в этом сезоне Барса сыграла с тремя топами по два игры, напомни, в каких матчах он сыграл на топ уровне(ну или вообще не провальный матч хотя бы назови), с Баварией в двух матчал провалил,с Реалом сыграл ужасно в обеих матчах, а с Интером.. тут уже полнейший позор особенно его игра в Италии. признай! а в игре без мяча, например он абсолютно нулевой, и не только в обороне но и в атаке. заметь, в позиционной атаке за спину Дембеле никогда не открывается, либо не знает как и куда двигаться, в этом плане Ферран и тот же Фати крут. он тактически очень слаб, хотя индивидуально пожалуй самый талантливый игрок Барсы(и не только).и еще игру с Реалом посмотри, команда рвет на каждом участке,все проводят топ матч, явное превосходство над соперником но лишь Дембеле провел слабый матч.. + прошлый матч, так же провалил. по сути все его топ матчи приходят в играх где у соперников прессинг слабо и когда давят мало.. а так все матчи с интенсивным прессингом его выключают, Сельта,Валенсия,Оссасуна, 2 игры с Баварией,2 с Интером, 2 с Реалом и игра с Хетафе.. везде соперники давили и очень интенсивно шли на прессинг и везде Усмане терялся. у Рафа в этом плане по лучше, с Валенсией победная голевая,с Оссасуной победный гол,с Хетафе так же победная голевая.. я не против Дембеле, я буду рад если он будет проводить топ игры и поможет Барсе но на данном этапе мне не понятна слепая вера Хави к Усману.
Рассказывай это кому-нибудь другому, мне не интересно читать подобного рода бред,я не пропустил ни одной игры уже на протяжении нескольких лет, а ты мне тут будешь втирать такую чепуху !? И ведь еще и не лень так много писать 🤦‍♂️думаешь от кол-ва твоих слов в тексте, он станет качественным!? нет! Всего тебе доброго,смотри матчи внимательнее,а потом еще и пересматривай их несколько раз, если уж ты хочешь анализировать и быть в этом деле как минимум что называется "В теме".
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TAGAY
Ответ Экселлент
В чем Дембеле себя недисциплинированно ведет? Ты вообще следишь за командой или ты с 2021 года? Дембеле расцвел при Хави и показывает топ игру,даже в сборной Франции так не играет, как по мне! Никаких опозданий на тренировки,приходит даже раньше некоторых,на поле каждый матч считай,защите помогает,а в атаке так вообще чуть ли не лучший генератор опасных моментов, именно после его передач бывает максимально опасно! Только слепой или глупый скажет,что Усман сейчас не в порядке .
болею за Барсу с момента перехода Анри, если так интересно)
а Дембеле, не дисциплинирован на поле, вне поля до Хави творил дичь а сейчас вроде бы не плох в этом плане) у Хави пока в этом плане радует, нет травмы и отчасти из за хорошей тренировки и разминки перед играми.
на топ уровне он не играет! в этом сезоне Барса сыграла с тремя топами по два игры, напомни, в каких матчах он сыграл на топ уровне(ну или вообще не провальный матч хотя бы назови), с Баварией в двух матчал провалил,с Реалом сыграл ужасно в обеих матчах, а с Интером.. тут уже полнейший позор особенно его игра в Италии. признай!
а в игре без мяча, например он абсолютно нулевой, и не только в обороне но и в атаке. заметь, в позиционной атаке за спину Дембеле никогда не открывается, либо не знает как и куда двигаться, в этом плане Ферран и тот же Фати крут. он тактически очень слаб, хотя индивидуально пожалуй самый талантливый игрок Барсы(и не только).и еще игру с Реалом посмотри, команда рвет на каждом участке,все проводят топ матч, явное превосходство над соперником но лишь Дембеле провел слабый матч.. + прошлый матч, так же провалил. по сути все его топ матчи приходят в играх где у соперников прессинг слабо и когда давят мало.. а так все матчи с интенсивным прессингом его выключают, Сельта,Валенсия,Оссасуна, 2 игры с Баварией,2 с Интером, 2 с Реалом и игра с Хетафе.. везде соперники давили и очень интенсивно шли на прессинг и везде Усмане терялся. у Рафа в этом плане по лучше, с Валенсией победная голевая,с Оссасуной победный гол,с Хетафе так же победная голевая.. я не против Дембеле, я буду рад если он будет проводить топ игры и поможет Барсе но на данном этапе мне не понятна слепая вера Хави к Усману.
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Экселлент
Ответ инна витенберг
Бункера нельзя ставить его неточные передачи зашкаливают
Кто такой бункер?
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Bob Ganiev
Хави бы дать Рафиньи отыграть тайм чистым напом, а Фати на фланг. Но это в Ла Лиге
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Экселлент
Ответ TAGAY
Дембеле и Фати провалил прошлый матч. к тому же матч кубковый, соперник толковый, с интенсивной игрок в обороне, а в таких матчах ни Дембеле и ни Фати He проявляют(за редким исключением) себя. не лучше ли матч начать без них? Ферран хоть он и в не особо в форме но он командный игрок, умеет затягивать игроков на себя открыв пространства для других, в атаке с быстрыми перепасовками лучше него в нападении наверное никто не играет. в прессинге двигается умно и активно участвует(Фати и Дембеле в прессинге ужасны), Раф активнее ищет моменты как для себя так и для партнера, ну и в прессинге он пожалуй лучший из напов, в оборону часто забегает и помогает. РС сейчас в очень хорошей форме с ними надо играть осторожнее в обороне. короче, хотел бы увидеть такой состав Ферран-Лева-Раф Гави-Френки-Педри Бальде-Крис-Араухо-Кунде Марк Буса нет, потому что с Френки центр двигается много и активно, если Бус сыграет то Гави придется бегать и за него и за себя. ну а Дембеле и Фати энергичные парни, во втором тайме добавить немного индивидуализма и скорости самое то. но зная симпатии ХАВИ к Усману, даже провальный прошлый матч и слабая игра против Реала от Усмана не даст оставить его на скамейке) пусть будет как будет! надеюсь Хави очнется и будет справедлив при выборе состава, слепая вера в одного игрока еще никогда хорошего не приводила, уж тем более когда это такие как Дембеле - не дисциплинированные!
В чем Дембеле себя недисциплинированно ведет? Ты вообще следишь за командой или ты с 2021 года? Дембеле расцвел при Хави и показывает топ игру,даже в сборной Франции так не играет, как по мне! Никаких опозданий на тренировки,приходит даже раньше некоторых,на поле каждый матч считай,защите помогает,а в атаке так вообще чуть ли не лучший генератор опасных моментов, именно после его передач бывает максимально опасно! Только слепой или глупый скажет,что Усман сейчас не в порядке .
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yulay
а в кубке разве не второй вратарь играет?
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Руслан Нотарев
Ответ TAGAY
Дембеле и Фати провалил прошлый матч. к тому же матч кубковый, соперник толковый, с интенсивной игрок в обороне, а в таких матчах ни Дембеле и ни Фати He проявляют(за редким исключением) себя. не лучше ли матч начать без них? Ферран хоть он и в не особо в форме но он командный игрок, умеет затягивать игроков на себя открыв пространства для других, в атаке с быстрыми перепасовками лучше него в нападении наверное никто не играет. в прессинге двигается умно и активно участвует(Фати и Дембеле в прессинге ужасны), Раф активнее ищет моменты как для себя так и для партнера, ну и в прессинге он пожалуй лучший из напов, в оборону часто забегает и помогает. РС сейчас в очень хорошей форме с ними надо играть осторожнее в обороне. короче, хотел бы увидеть такой состав Ферран-Лева-Раф Гави-Френки-Педри Бальде-Крис-Араухо-Кунде Марк Буса нет, потому что с Френки центр двигается много и активно, если Бус сыграет то Гави придется бегать и за него и за себя. ну а Дембеле и Фати энергичные парни, во втором тайме добавить немного индивидуализма и скорости самое то. но зная симпатии ХАВИ к Усману, даже провальный прошлый матч и слабая игра против Реала от Усмана не даст оставить его на скамейке) пусть будет как будет! надеюсь Хави очнется и будет справедлив при выборе состава, слепая вера в одного игрока еще никогда хорошего не приводила, уж тем более когда это такие как Дембеле - не дисциплинированные!
Не удивлюсь, если он выпустит и Фати и Дембеле в старте
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Tigran Voskanyan
Думаю Ферран выйдет, так как дисквалификация в Ла Лиге еще не прошла.
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инна витенберг
Бункера нельзя ставить его неточные передачи зашкаливают
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Olejan14
Ответ TAGAY
Дембеле и Фати провалил прошлый матч. к тому же матч кубковый, соперник толковый, с интенсивной игрок в обороне, а в таких матчах ни Дембеле и ни Фати He проявляют(за редким исключением) себя. не лучше ли матч начать без них? Ферран хоть он и в не особо в форме но он командный игрок, умеет затягивать игроков на себя открыв пространства для других, в атаке с быстрыми перепасовками лучше него в нападении наверное никто не играет. в прессинге двигается умно и активно участвует(Фати и Дембеле в прессинге ужасны), Раф активнее ищет моменты как для себя так и для партнера, ну и в прессинге он пожалуй лучший из напов, в оборону часто забегает и помогает. РС сейчас в очень хорошей форме с ними надо играть осторожнее в обороне. короче, хотел бы увидеть такой состав Ферран-Лева-Раф Гави-Френки-Педри Бальде-Крис-Араухо-Кунде Марк Буса нет, потому что с Френки центр двигается много и активно, если Бус сыграет то Гави придется бегать и за него и за себя. ну а Дембеле и Фати энергичные парни, во втором тайме добавить немного индивидуализма и скорости самое то. но зная симпатии ХАВИ к Усману, даже провальный прошлый матч и слабая игра против Реала от Усмана не даст оставить его на скамейке) пусть будет как будет! надеюсь Хави очнется и будет справедлив при выборе состава, слепая вера в одного игрока еще никогда хорошего не приводила, уж тем более когда это такие как Дембеле - не дисциплинированные!
Это всего лишь твоя задумка!С Хави все в порядке!
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Corazon blaugrana
Несмотря на тревожность за Эрика, дает повод на спокойствие присутствие Кунде, Араухо и Левандовского. Удачи Барса!
+11
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Flow market Victor Mercedes
С Левандовски в составе становится немного спокойнее) а вот Эрик напрягает как никто другой
+1
0
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TAGAY
Дембеле и Фати провалил прошлый матч. к тому же матч кубковый, соперник толковый, с интенсивной игрок в обороне, а в таких матчах ни Дембеле и ни Фати He проявляют(за редким исключением) себя. не лучше ли матч начать без них? Ферран хоть он и в не особо в форме но он командный игрок, умеет затягивать игроков на себя открыв пространства для других, в атаке с быстрыми перепасовками лучше него в нападении наверное никто не играет. в прессинге двигается умно и активно участвует(Фати и Дембеле в прессинге ужасны), Раф активнее ищет моменты как для себя так и для партнера, ну и в прессинге он пожалуй лучший из напов, в оборону часто забегает и помогает. РС сейчас в очень хорошей форме с ними надо играть осторожнее в обороне.
короче, хотел бы увидеть такой состав
Ферран-Лева-Раф
Гави-Френки-Педри
Бальде-Крис-Араухо-Кунде
Марк
Буса нет, потому что с Френки центр двигается много и активно, если Бус сыграет то Гави придется бегать и за него и за себя.
ну а Дембеле и Фати энергичные парни, во втором тайме добавить немного индивидуализма и скорости самое то. но зная симпатии ХАВИ к Усману, даже провальный прошлый матч и слабая игра против Реала от Усмана не даст оставить его на скамейке) пусть будет как будет! надеюсь Хави очнется и будет справедлив при выборе состава, слепая вера в одного игрока еще никогда хорошего не приводила, уж тем более когда это такие как Дембеле - не дисциплинированные!
+3
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+2
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SpainFan
Только не Гарсия
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Игорь Климов
Удачи и победы Барселона!
+9
-2
+7
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