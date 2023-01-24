Фати в старте. Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Реал Сосьедада»

В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад». Матч начнется в среду в 23:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч.

Новости команд

«Барселона»

У «блауграны» все игроки здоровы и готовы к игре. Вот заявка команды Хави на кубковую встречу:

«Реал Сосьедад»

А вот у гостей лазарет переполнен. Матч пропустят Давид Сильва, Алекс Сола, Микель Мерино, Андер Гевара, Андони Горосабель, Хон Пачеко, Умар Садик, Мартин Меркеланс и Мохамед-Али Чо.

Возможный состав «Барселоны»

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