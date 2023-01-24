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Он остается? «Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Не ясно, согласится ли сам он.

По свежим данным Sport, «Барселона» начнет переговоры о продлении Серджи Бускетса, как только закончится январское трансферное окно.

Хави настаивает на том, чтобы клуб продлил ветерана еще на один сезон, так как на данный момент «Барса» не в состоянии найти ему качественную замену.

Ожидается, что предложение о продлении будет зависеть от экономических условий «Барселоны», а это значит, что Бускетсу, скорее всего, придется пойти на серьезное сокращение нынешней зарплаты.

Совет клуба считает, что Серджи заслуживает право самому решить, что будет лучше для него: провести еще сезон на «Камп Ноу» или начать новую главу в MLS.

7 комментариев

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LЕO MESSI Barcelona
надо на год подписать, без него тяжко будет
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MK Gamer
оставьте Бускетса) чем подбирать Парехо)
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Vladislove Dobry
Ответ Никита Мальковский
У Барсы есть Френки
Френки не так изобретателен и не так хорошо мячики разбрасывает туда-сюда . Он хорош в продвижении мяча , может к атакам подключиться и забить (отдать голевую) . Но порой надо просто разбрасывать мячики .
+2
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& Co1366
El se queda!💙❤️
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Hella black
Буся ещё топчик. Другое дело его собственные ощущения,если чувствует что ещё могёт и готов к ротации,только рады будем. Обеими руками за 🙌🏼
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Константин Тарасов
Давай Буся, не томи, соглашайся!
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Никита Мальковский
У Барсы есть Френки
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