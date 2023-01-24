Он остается? «Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт

Не ясно, согласится ли сам он.

По свежим данным Sport, «Барселона» начнет переговоры о продлении Серджи Бускетса, как только закончится январское трансферное окно.

Хави настаивает на том, чтобы клуб продлил ветерана еще на один сезон, так как на данный момент «Барса» не в состоянии найти ему качественную замену.

Ожидается, что предложение о продлении будет зависеть от экономических условий «Барселоны», а это значит, что Бускетсу, скорее всего, придется пойти на серьезное сокращение нынешней зарплаты.

Совет клуба считает, что Серджи заслуживает право самому решить, что будет лучше для него: провести еще сезон на «Камп Ноу» или начать новую главу в MLS.