«Барса» наконец-то может зарегистрировать Гави в первой команде. Ему даже предоставят футболку с легендарным номером

Наверное немногие знали, что у Гави нет регистрации в первой команде «Барселоны» – 18-летний полузащитник зарегистрирован в молодёжной «Барсе», хоть и регулярно выходит в старте на «Камп Ноу».

AS сообщает, что благодаря уходу Мемфиса Депая этой зимой «Барса» наконец-то сможет официально заявить Гави за основу.

Более того, в «Барсе» впечатлены игрой испанца (в этом сезоне уже 1+5), поэтому приняли решение предоставить ему 6 номер. Ранее его носили Хави и Дани Алвес.