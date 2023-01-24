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«Барса» наконец-то может зарегистрировать Гави в первой команде. Ему даже предоставят футболку с легендарным номером

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Наверное немногие знали, что у Гави нет регистрации в первой команде «Барселоны» – 18-летний полузащитник зарегистрирован в молодёжной «Барсе», хоть и регулярно выходит в старте на «Камп Ноу».

AS сообщает, что благодаря уходу Мемфиса Депая этой зимой «Барса» наконец-то сможет официально заявить Гави за основу.

Более того, в «Барсе» впечатлены игрой испанца (в этом сезоне уже 1+5), поэтому приняли решение предоставить ему 6 номер. Ранее его носили Хави и Дани Алвес.

 

13 комментариев

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LЕO MESSI Barcelona
классный игрок растет
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Michael Chikvashvili
Любымец и душа команды месте с Педри
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ЧИКО
Отлично! именно этим и должна была заняться Барса, а не распускать разговоры о каких то неосуществляющих трансферах. Но признаюсь, немного насторожен, так как в любой момент могут заявить, что какие-то обстоятельства помешали этой регистрации. Или навалят на Тебеса, который и так зол на Барсу и делает всё против него, но одно надо учесть, что законы Ла Лиги не пишутся или меняются по ходу сезона. Они создаются далеко до сезона и касаются всех участников Ла Лиги, так что вариант - вы знайте, вдруг оказалось что так - это фейк. Все всё знают ещё до начала сезона и нечего обманывать людей. Никто и не ведётся на эти обманы, просто становиться жутко неприятно….
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Tutto Putto
Последний номер Дани Алвеса 8 номер Интесты
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TJ tigra
Наконец-то.
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Alexlagodny
Заслужил пацан. Одно удовольствие за ними наблюдать ( Гави/Педри)👍🏻
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svaz
Для этого и слили депая
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василий иванов
ждем на спине этого отмороженного, маленького питбуля номер 6!
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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, Гави на данное время является лучшим молодым футболистом.
+7
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bahodur Ortukov
И мы увидим Хави и инеста Гави и педри
+2
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MK Gamer
Поскорей видеть 6 и 8 вместе на поле 😍😍
+8
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Timati Beweers
Отличная новость!
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дрон барон
Заслужил, кропотливым трудом!
Сейчас где-то тихо грустит Мориба.. ))
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