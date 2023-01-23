Педри оригинально отпраздновал гол в ворота «Хетафе». Что же это означало?

Отвечает сам игрок.

Педри забил единственный гол «Барселоны» в воскресном матче с «Хетафе», заработав столь необходимые команде три очка.

20-летний игрок вывел каталонцев вперед на 35-й минуте, после чего он оригинально отпраздновал это событие, сымитировав бритье головы.

Педри сам объяснил, что это означало, в беседе с журналистами после игры:

«Празднование гола было предназначено для моего двоюродного брата Авраама, он лысый. Я хотел посвятить его ему».

20-летний игрок очень помогает «блаугране» в этом сезоне, забив 5 голов в 25 играх этого сезона.