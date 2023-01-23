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Педри оригинально отпраздновал гол в ворота «Хетафе». Что же это означало?

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Отвечает сам игрок.

Педри забил единственный гол «Барселоны» в воскресном матче с «Хетафе», заработав столь необходимые команде три очка.

20-летний игрок вывел каталонцев вперед на 35-й минуте, после чего он оригинально отпраздновал это событие, сымитировав бритье головы.

Педри сам объяснил, что это означало, в беседе с журналистами после игры:

«Празднование гола было предназначено для моего двоюродного брата Авраама, он лысый. Я хотел посвятить его ему».

20-летний игрок очень помогает «блаугране» в этом сезоне, забив 5 голов в 25 играх этого сезона.

1 комментарий

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& Co1366
Пусть кузен Педри свяжется с МАТШ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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