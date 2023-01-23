В матче против «Хетафе» Дембеле думал, что его могут удалить. Его реакция попала на камеры 📸

Но все закончилось хорошо.

Вчера в матче против «Хетафе» Усман Дембеле получил предупреждение за жесткий отбор мяча у Омара Альдерете. Многие болельщики «Барселоны» опасались, что система VAR решит, что за такой поступок ему полагается красная, а не желтая карточка.

Действительно, фол выглядел достаточно агрессивно.

Оказывается, Дембеле тоже боялся, что его удалят. Камеры Movistar+ крупным планом сняли Усмана, который говорит одному из его товарищей по команде: «Красная, нет? Красная?».

К счастью, система VAR не стала вмешиваться, и Дембеле завершил матч. Однако, если быть честными, вингеру в некоторой степени повезло, и другой судья вполне мог удалить француза.