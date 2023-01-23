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В матче против «Хетафе» Дембеле думал, что его могут удалить. Его реакция попала на камеры 📸

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Усман Дембеле Усман Дембеле
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Но все закончилось хорошо.

Вчера в матче против «Хетафе» Усман Дембеле получил предупреждение за жесткий отбор мяча у Омара Альдерете. Многие болельщики «Барселоны» опасались, что система VAR решит, что за такой поступок ему полагается красная, а не желтая карточка.

Действительно, фол выглядел достаточно агрессивно.

Оказывается, Дембеле тоже боялся, что его удалят. Камеры Movistar+ крупным планом сняли Усмана, который говорит одному из его товарищей по команде: «Красная, нет? Красная?».

К счастью, система VAR не стала вмешиваться, и Дембеле завершил матч. Однако, если быть честными, вингеру в некоторой степени повезло, и другой судья вполне мог удалить француза.

7 комментариев

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Bigbadaboom
Ответ Сергей Волошин
ВАР прав.Там не было красной.Посмотрите на фото. Дембеле вытянул ногу вперед -за пол метра до мяча.Он далее не делал движения.Соперник ударил по мячу.Нога ушла вперед на метр.И попал своей ногой под бутсу Дембеле.....
Ну посмотрел, и по баннеру видно,что Дембеле сделал движение вперёд прямой ногой, на целую букву.
+1
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Сергей Волошин
ВАР прав.Там не было красной.Посмотрите на фото. Дембеле вытянул ногу вперед -за пол метра до мяча.Он далее не делал движения.Соперник ударил по мячу.Нога ушла вперед на метр.И попал своей ногой под бутсу Дембеле.....
+2
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-1
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Hasan_072
это красная.
повезло что проморгали момент и вар и судьи
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predMBAPPE
Суд решил дисквал на 12 матчей, первый против Реал Мадрида
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Александр Р
Думаю если бы его удалили , дальше был бы ещё более скучный матч , Барса начала бы сушить игру и играть очень осторожно. Счёт бы вряд ли поменялся
+2
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+2
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Alexlagodny
Пронесло, ничего не скажешь.
+4
0
+4
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Timati Beweers
Повезло конечно) но Дембеле не стал бы этого делать специально. Если бы это сделал Винисиус я бы подумал…
Дембеле очень хорош, сколько ассистов отдаёт))
+13
-5
+8
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