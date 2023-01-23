Объявлен арбитр четвертьфинал Кубка Испании, ранее Пике сказал ему, что он «наколол «Барсу» сильнее всех»

Хесус Хиль Мансано рассудит четвертьфинал Кубка Короля между «Барселоной» и «Реал Сосьедад», который состоится 25 января.

У Хиль Мансано было несколько спорных матчей с участием «Барсы». Он удалил Роберта Левандовски за жест, якобы в его адрес, у него также была перепалка с Жераром Пике в подтрибунном помещении:

«Ты судья, который нас наколол сильнее всех. Это чертов позор, срал я на твою мамашу», - возмущался Пике, согласно задокументированному протоколу встречи.

Ранее Хиль Мансано принял спорное решение в класико в 2021 году, когда победа осталась за «Реалом» (2:1).

Кроме того, Хиль Мансано остается единственным арбитром в истории, удалявшим с поля Лео Месси, Неймара и Луиса Суареса.