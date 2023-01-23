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Объявлен арбитр четвертьфинал Кубка Испании, ранее Пике сказал ему, что он «наколол «Барсу» сильнее всех»

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Жерар Пике Жерар Пике
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Хесус Хиль Мансано рассудит четвертьфинал Кубка Короля между «Барселоной» и «Реал Сосьедад», который состоится 25 января.

У Хиль Мансано было несколько спорных матчей с участием «Барсы». Он удалил Роберта Левандовски за жест, якобы в его адрес, у него также была перепалка с Жераром Пике в подтрибунном помещении:

«Ты судья, который нас наколол сильнее всех. Это чертов позор, срал я на твою мамашу», - возмущался Пике, согласно задокументированному протоколу встречи.

Ранее Хиль Мансано принял спорное решение в класико в 2021 году, когда победа осталась за «Реалом» (2:1).

Кроме того, Хиль Мансано остается единственным арбитром в истории, удалявшим с поля Лео Месси, Неймара и Луиса Суареса.

9 комментариев

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Дамир Амагов
Из такого количества судей, на игру Барсы, назначено это чудо, какое же совпадение
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Emin Aliev
Это худшая версия Лаоса, Лаос хоть актёр, а этот просто ......
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Try Stelsi
Самый Мадридский судейка, которого только видел свет)
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Alexlagodny
Мда уж. Теперь Роберту нужно быть аккуратным, если вдруг нос зачешется))
+4
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Павел Свириденко
А Барса может запросить отвод судьи, т.к. весь мир знает о его предвзятости?
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Игорь Климов
Не хотят видеть Барселону в полуфинале?
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X97
Дядя Перес сделал звонок 📞))
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& Co1366
Хиль Мансано засветился с фирменным пакетом Реал Мадрид на послематчевой конференции - вот это было!
+32
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Falsegoalkeeper
Мерзкий тип
+18
-2
+16
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