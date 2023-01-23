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«Я всегда поддерживал Марка. Он лидер». Хави впечатлен формой тер Стегена

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Хави Хави
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Принес очередные очка команде.

«Мы являемся свидетелями лучшей версии тер Стегена за последнее время. Я рад за него, потому что всегда поддерживал Марка», – сказал Хави после матча с «Хетафе».

«Он лидер. Он очень усердно работает на команду, крайне важно иметь такого вратаря, который может выигрывать матчи», – добавил наставник «Барсы».

Vídeo del FC Barcelona vs Getafe: goles, resumen y highlights del partido de LaLiga 2022-2023 | DAZN News España
Ter Stegen sigue fino: nueva actuación magistral ante el Getafe

Действительно, со словами Хави сложно не согласиться. Тер Стеген великолепно действует в последних матчах. Его невероятные сейвы помогли сохранить много очков, которые могут стать решающими в гонке за титул.

Против «Хетафе» 30-летний вратарь сделал 3 сейва. Портал SofaScore назвал немца лучшим игроком матча.

8 комментариев

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Rachid
Андрюха в этом сезоне опять - ТОП ..!!!….
0
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banchik1
Ответ Игорь Климов
"Думать" - это твоя самая слабая сторона.
(зевая) ладно.
+1
-2
-1
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Игорь Климов
Ответ banchik1
А я думал, ты скажешь, что Месси лучший вратарь всех времен)
"Думать" - это твоя самая слабая сторона.
+1
-2
-1
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fireflame1515
Фати смело 5.9 можно ставить. Не принять, не отдать:( лучше б на операцию лег как Ароухо
0
0
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banchik1
Ответ Игорь Климов
Тер-Стеген в этом сезоне отлично играет в воротах, молодец!
А я думал, ты скажешь, что Месси лучший вратарь всех времен)
+2
-3
-1
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& Co1366
МАТШ - как в лучшие времена: супер-пупер 💙❤️ С такой игрой можно рассчитывать на трофеи 🏆
+2
0
+2
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realm91@icloud.com
Что с фати, так одеревенел pzdz просто
+9
0
+9
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Игорь Климов
Тер-Стеген в этом сезоне отлично играет в воротах, молодец!
+20
-2
+18
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