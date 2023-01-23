«Я всегда поддерживал Марка. Он лидер». Хави впечатлен формой тер Стегена

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Принес очередные очка команде.

«Мы являемся свидетелями лучшей версии тер Стегена за последнее время. Я рад за него, потому что всегда поддерживал Марка», – сказал Хави после матча с «Хетафе».

«Он лидер. Он очень усердно работает на команду, крайне важно иметь такого вратаря, который может выигрывать матчи», – добавил наставник «Барсы».

Действительно, со словами Хави сложно не согласиться. Тер Стеген великолепно действует в последних матчах. Его невероятные сейвы помогли сохранить много очков, которые могут стать решающими в гонке за титул.

Против «Хетафе» 30-летний вратарь сделал 3 сейва. Портал SofaScore назвал немца лучшим игроком матча.