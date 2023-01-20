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«Барселона» близка к подписанию Гюндогана. Но клуб смущают два серьезных фактора

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Илкай Гюндоган летом может присоединиться к «Барселоне» в качестве свободного агента. 

Журналист Хосе Альварес Гайя утверждает, что «блауграна» уже достигла договоренности с полузащитником о переходе летом, когда истечет срок его контракта с «Манчестер Сити».

Гюндоган может перейти в «Барселону» летом свободным агентом - Чемпионат

При этом, по информации журналиста испанского Relevo Маттео Моретто, «Барселона» по-прежнему сомневается в целесообразности трансфера Гюндогана.

Моретто сообщил, что каталонский клуб смущают два серьезных фактора:

1. Возраст игрока. В октябре Гюндогану исполнится 33 года. Илкай попадет в ту же возрастную группу, что и Серхио Бускетс – ветеран, который, вероятно, покинет клуб в 34 года.

2. Зарплата игрока. В «Сити» немец получает 12 млн евро за сезон. С такой зарплатой в «Барсе» Гюндоган станет одним из самых высокооплачиваемых игроков после Роберта Левандовского и Френки Де Йонга.

Тем не менее, Гюндоган – опытный полузащитник, чей профессионализм не вызывает сомнений. В этом сезоне Илкай провел 26 матчей футболке «Манчестер Сити», записав на свой счет два гола и два ассиста. 

Как считаете, стоит ли «Барселоне» подписывать Гюндогана? Делитесь мнением в комментах. 

1 комментарий

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Diduev
Свободным агентов, за не очень большую зп, конечно можно. Если уйдет Бускетс, у нас останутся Педри,Гави,Де Йонг и Кисье(которого хотят спихнуть) вместе с Торре(который еще сыроват). Так что неплохой вариант,велком
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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