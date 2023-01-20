«Барселона» близка к подписанию Гюндогана. Но клуб смущают два серьезных фактора

Илкай Гюндоган летом может присоединиться к «Барселоне» в качестве свободного агента.

Журналист Хосе Альварес Гайя утверждает, что «блауграна» уже достигла договоренности с полузащитником о переходе летом, когда истечет срок его контракта с «Манчестер Сити».

При этом, по информации журналиста испанского Relevo Маттео Моретто, «Барселона» по-прежнему сомневается в целесообразности трансфера Гюндогана.

Моретто сообщил, что каталонский клуб смущают два серьезных фактора:

1. Возраст игрока. В октябре Гюндогану исполнится 33 года. Илкай попадет в ту же возрастную группу, что и Серхио Бускетс – ветеран, который, вероятно, покинет клуб в 34 года.

2. Зарплата игрока. В «Сити» немец получает 12 млн евро за сезон. С такой зарплатой в «Барсе» Гюндоган станет одним из самых высокооплачиваемых игроков после Роберта Левандовского и Френки Де Йонга.

Тем не менее, Гюндоган – опытный полузащитник, чей профессионализм не вызывает сомнений. В этом сезоне Илкай провел 26 матчей футболке «Манчестер Сити», записав на свой счет два гола и два ассиста.

Как считаете, стоит ли «Барселоне» подписывать Гюндогана? Делитесь мнением в комментах.