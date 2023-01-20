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Лишь один игрок принял участие во всех матчах «Барселоны» в сезоне

Ансу Фати Ансу Фати
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Статистика показывает, что только один игрок принял участие во всех 26 матчах «Барселоны» в этом сезоне. Речь идет об Ансу Фати.

Это может показаться неожиданным, ведь полузащитник часто травмируется. В ноябре 2020 года Фати получил разрыв мениска и выбыл на 305 дней, пропустив 47 матчей каталонцев. А в прошлом сезоне Фати не мог играть за «Барсу» 181 день.

Ansu Fati Recovers his best version and does to dream to the Barça

Сейчас Ансу, к счастью, полностью здоров. Он набрал отличную физическую форму и помогает «блаугране» на пути к победе во всех турнирах. В этом сезоне юноша забил шесть голов и отдал три ассиста. В последнем матче каталонцев Фати также отличился – он забил в ворота «Сеуты».

Поскольку Роберт Левандовски продолжает отбывать дисквалификацию, в игре против «Хетафе» Фати возглавит атаку «Барселоны», об этом сказал Хави.

Вы довольны игрой Ансу в этом сезоне?

1 комментарий

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& Co1366
Ансу Фати в последнее время показывает очень хорошую игру. Надеюсь, в матче с Хетафе он забьет ⚽, да не один 💙❤️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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