Лишь один игрок принял участие во всех матчах «Барселоны» в сезоне

Статистика показывает, что только один игрок принял участие во всех 26 матчах «Барселоны» в этом сезоне. Речь идет об Ансу Фати.

Это может показаться неожиданным, ведь полузащитник часто травмируется. В ноябре 2020 года Фати получил разрыв мениска и выбыл на 305 дней, пропустив 47 матчей каталонцев. А в прошлом сезоне Фати не мог играть за «Барсу» 181 день.

Сейчас Ансу, к счастью, полностью здоров. Он набрал отличную физическую форму и помогает «блаугране» на пути к победе во всех турнирах. В этом сезоне юноша забил шесть голов и отдал три ассиста. В последнем матче каталонцев Фати также отличился – он забил в ворота «Сеуты».

Поскольку Роберт Левандовски продолжает отбывать дисквалификацию, в игре против «Хетафе» Фати возглавит атаку «Барселоны», об этом сказал Хави.

Вы довольны игрой Ансу в этом сезоне?