Левандовски и Рафинья – лучшие: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Сеуты»

«Барселона» отправилась в Северную Африку, чтобы сразиться с «Сеутой» в Кубке Испании. На место проведения матча игроки добирались на вертолетах.

Возможно, в дороге подопечные Хави немного утомились, ведь каталонцы медленно вливались в игру. Счет на 41-й минуте встречи открыл Рафинья после передачи Кессиэ.

Во втором тайме игра пошла резвее. На 50-й минуте ворота «Сеуты» поразил Левандовски, забить поляку также помог Кессиэ. Ансу Фати появился на поле во второй половине встречи, ему понадобилось всего десять минут игрового времени, чтобы забить гол после красивого индивидуального прохода.

Удивительную игру показал Кессиэ. Франк не только отдал два ассиста, он также сумел забить. На 77-й полузащитник головой замкнул навес Рафиньи. Левандовски поставил жирную точку в матче, забив на 90-й минуте.

Итоговый счет – 5:0. Заслуженная победа «блауграны».

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Сеуты»

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