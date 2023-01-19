🎥 «Барселона» прилетела в Сеуту на трех вертолетах. В городе нет аэропорта

«Барселона» отправилась на кубковый матч в Северную Африку.

Сеута – полуэксклав Испании, отделенный от Марокко стеной. «Блаугране» предстоит встретиться с местной командой в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Поскольку в городе нет аэропортов, подопечным Хави пришлось добираться до места проведения матча на вертолете.

Из Барселоны до Малаги команда долетела на самолете, затем футболисты пересели на вертолеты, чтобы попасть в Сеуту.

Вертолеты с игроками на борту приземляются в Сеуте:

«Барселоне» оказали очень теплый прием:

Сам матч обещает быть горячим. После жеребьевки четвертьфинала Кубка Хави назвал удачей получить в соперники «Сеуту». Главному тренеру противника «Барселоны» слова Хави очень не понравились. Хуан Ромеро, безусловно, настроит своих футболистов на серьезную борьбу.

Какие ожидания от матча?