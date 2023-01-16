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«Прекрасный результат». Роналдиньо поздравил «Барселону» с завоеванием Суперкубка Испании

Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
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«Поздравляю «Барселону» с прекрасным результатом! Поздравляю тренерский штаб и особенно моего друга Хави, мы на верном пути!», - написал Роналдиньо в Twitter.

«Барселона» обыграла «Реал Мадрид» в финале Суперкубка Испании – этот трофей стал первым для Хави у руля клуба.

Говорят, что легендарный бразилец на связи с Жоаном Лапортой: они пристально следят за прогрессом сына Роналдиньо, который сейчас играет в одной из юношеских команд каталонского клуба.

1 комментарий

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fcb812
Легенда 🤙
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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