«Прекрасный результат». Роналдиньо поздравил «Барселону» с завоеванием Суперкубка Испании

«Поздравляю «Барселону» с прекрасным результатом! Поздравляю тренерский штаб и особенно моего друга Хави, мы на верном пути!», - написал Роналдиньо в Twitter.

«Барселона» обыграла «Реал Мадрид» в финале Суперкубка Испании – этот трофей стал первым для Хави у руля клуба.

Говорят, что легендарный бразилец на связи с Жоаном Лапортой: они пристально следят за прогрессом сына Роналдиньо, который сейчас играет в одной из юношеских команд каталонского клуба.