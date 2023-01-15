Де Йонг сделал второй гол «Барсы»: успел в падении вывести Гави в штрафную «Реала»

Френки де Йонг блестяще сыграл в эпизоде со вторым голом "Барсы" в "Эль-Класико".

Голландец оформил предголевой пас на Гави.

Бускется не очень удобно отпасовал в центре поля, но Де Йонг успел развернуться и уже в падении отдать передачу вперед. Защитники "Реала" выдвинулись к мячу, благодаря этоиу Гави и получил возможность убежать в штрафную.

Гави ворвался в штрафную и выкатил на Левандовски, который расстрелял ворота.