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Де Йонг сделал второй гол «Барсы»: успел в падении вывести Гави в штрафную «Реала»

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Френки де Йонг блестяще сыграл в эпизоде со вторым голом "Барсы" в "Эль-Класико".

Голландец оформил предголевой пас на Гави.

Бускется не очень удобно отпасовал в центре поля, но Де Йонг успел развернуться и уже в падении отдать передачу вперед. Защитники "Реала" выдвинулись к мячу, благодаря этоиу Гави и получил возможность убежать в штрафную.

Гави ворвался в штрафную и выкатил на Левандовски, который расстрелял ворота.

1 комментарий

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Hella black
Хороша Барса,главное не бросать играть и дожимать Кабинет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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