Де Йонг сделал второй гол «Барсы»: успел в падении вывести Гави в штрафную «Реала»
Френки де Йонг блестяще сыграл в эпизоде со вторым голом "Барсы" в "Эль-Класико".
Голландец оформил предголевой пас на Гави.
Бускется не очень удобно отпасовал в центре поля, но Де Йонг успел развернуться и уже в падении отдать передачу вперед. Защитники "Реала" выдвинулись к мячу, благодаря этоиу Гави и получил возможность убежать в штрафную.
Гави ворвался в штрафную и выкатил на Левандовски, который расстрелял ворота.
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