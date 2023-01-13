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Тер Стеген отреагировал на гневную тираду Хави в матче «Барсы» против «Бетиса»

Хави Хави
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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«Барселона» сумела выйти в финал Суперкубка Испании. Но матч против «Бетиса» был для «блауграны» не самым простым. «Барса» смогла победить лишь в серии послематчевых пенальти.

Хави был крайне недоволен игрой своей команды. Перед вторым дополнительным таймом тренер произнес мощную речь, совершенно не стесняясь в выражениях.

Тер Стеген стал главным героем «Барсы» тем вечером. После матча голкипер пообщался с прессой и прокомментировал гневную тираду Хави:

Ter Stegen, irónico tras ser el héroe en los penaltis: "Me gustaría tener menos trabajo"

«Нам была нужна эта взбучка. Мы должны были поднажать. А в воскресенье нам необходимо играть лучше. Мне бы хотелось, чтобы в сегодняшнем матче у меня было меньше работы. В последнее время мы хорошо обороняемся, но сегодня мы предоставили сопернику слишком много свободного пространства».

Здорово, что Марк поддержал Хави. Это говорит о том, что игроки доверяют тренеру. 

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