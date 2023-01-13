Педри выявил пробему «Барсы»: «Каждый раз, когда мы ведем 1:0, мы думаем, что игра окончена»

«Каждый раз, когда мы ведем 1-0, то мы думаем, что игра окончена. Нужно решить эту проблему», - заявил Педри после полуфинального матча Суперкубка Испании с «Бетисом».

Действительно, Роберт Левандовски вывел «Барселону» вперед, но преимущества в один гол оказалось недостаточно. Хави решил провести замены и убрать сильнейших игроков с поля: Усман Дембеле был одним из лучших в матче, постоянно создавал угрозу у ворот соперника, но его заменили, когда до финального свистка оставалось еще полчаса.

Похожая история произошла с Френки де Йонгом: голландец объединил защиту и атаку, но был заменен на 63-й минуте матча. После замен «Бетис» сравнял счет, в итоге игра перешла в дополнительное время и закончилась серией пенальти.