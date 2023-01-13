Хави объяснил, почему убрал с поля Дембеле и Де Йонга и назвал одну замену, с которой ошибся

«Возможно, мне следовало выпустить Ансу Фати раньше. Это была моя ошибка. Он в хорошей форме, и я рад за него», — сказал Хави журналистам.

«Замена Дембеле и Френки? Я сделал это из соображений предосторожности, они испытывали некоторый дискомфорт. Надеюсь, к воскресенью они оба будут готовы», — добавил тренер «Барсы».

Большинство болельщиков «Барселоны» были недовольны заменами Хави во втором тайме: он решил убрать Усмана Дембеле и Френки де Йонга, а вместо них выпустил на поле Феррана Торреса и Серджи Бускетса – оба игрока не впечатлили.

Ансу Фати вышел позже и забил гол в добавленное время.