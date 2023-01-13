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Хави объяснил, почему убрал с поля Дембеле и Де Йонга и назвал одну замену, с которой ошибся

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«Возможно, мне следовало выпустить Ансу Фати раньше. Это была моя ошибка. Он в хорошей форме, и я рад за него», — сказал Хави журналистам.

«Замена Дембеле и Френки? Я сделал это из соображений предосторожности, они испытывали некоторый дискомфорт. Надеюсь, к воскресенью они оба будут готовы», — добавил тренер «Барсы».

Большинство болельщиков «Барселоны» были недовольны заменами Хави во втором тайме: он решил убрать Усмана Дембеле и Френки де Йонга, а вместо них выпустил на поле Феррана Торреса и Серджи Бускетса – оба игрока не впечатлили.

Ансу Фати вышел позже и забил гол в добавленное время.

6 комментариев

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svaz
Нелепое оправдание, явно хотел, чтобы силы сэкономили, но в очередной раз... По сути рафинья нулевой должен был присесть, а дембеле разорвать правый флан, а в итоге вся команда сыграла 40+ и будет гораздо хуже двигаться, чем Мадрид . У Хави нет чуйки, а в сочетании с тем, что тренер он сырой это добавляет огромные проблемы в матчах с равными соперниками. И это ещё притом, что Бетис то лучше играл
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XavIniesta2008-2015
Ответ Kaloyan Yalamov
Что верно, то верно. Усман был в ударе, неожиданность в том, что играл он слева и впервые был в тонусе. После замены Усмана и Френки игра просто не шла, Серджио вообще очень плох был. Торрес тоже никакой.
Да, мне тоже показалось, что один из лучший матчей Дембеле на левом фланге. Но всё равно справа он играет лучше. И продолжает откровенно подбешивать постоянным желанием получить мяч в ноги
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Эвребë
Ответ Серж Ск
"впервые был в тонусе"?? вы вообще смотрите игры Барсы?
Он скорее всего имел ввиду, что Дембеле был в тонусе на левом фланге
+2
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+2
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Falsegoalkeeper
Ответ Kaloyan Yalamov
Что верно, то верно. Усман был в ударе, неожиданность в том, что играл он слева и впервые был в тонусе. После замены Усмана и Френки игра просто не шла, Серджио вообще очень плох был. Торрес тоже никакой.
Торрес прям выбесил, хотя я его защищал весь этот сезон. Гол Бетиса пришел с его простой потери в центре поля, когда надо было просто подержать мяч. Дамбеле удивил холоднокровием, с ним явно поработал Хави над завершающими элементами. В моменте с голом Левандовски прошлогодний Дембеле бы начудил вместо того чтобы отдать аккуратный пас. Фати тоже понравился, шел в борьбу и проявлял инициативу даже без учета гола
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+2
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Серж Ск
Ответ Kaloyan Yalamov
Что верно, то верно. Усман был в ударе, неожиданность в том, что играл он слева и впервые был в тонусе. После замены Усмана и Френки игра просто не шла, Серджио вообще очень плох был. Торрес тоже никакой.
"впервые был в тонусе"??
вы вообще смотрите игры Барсы?
0
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0
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Kaloyan Yalamov
Что верно, то верно. Усман был в ударе, неожиданность в том, что играл он слева и впервые был в тонусе. После замены Усмана и Френки игра просто не шла, Серджио вообще очень плох был. Торрес тоже никакой.
+4
0
+4
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