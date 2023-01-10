Смелый прогноз суперкомпьютера на исход Ла Лиги. Вероятность победы «Барселоны» просто сумасшедшая

Проект FiveThirtyEight поделился обновленным прогнозом суперкомпьютера на исход Ла Лиги.

Суперкомпьютер считает, что в сезоне 2022/23 «Барселона» станет чемпионом Испании. Шансы «блауграны» на победу в турнире оцениваются в 69%.

Вероятность чемпионства «Реала» равна 29%. Остальные команды, в том числе «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Атлетико», на титул могут особо не рассчитывать. Вероятность их победы в Ла Лиге суперкомпьютер оценил лишь в 1%.

«Барса» также с вероятностью почти в 100% в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

После 16-ти туров Ла Лиги «блауграна» опережает «Мадрид» всего на три очка. Впереди самая напряженная часть сезона, положение команд в турнирной таблице может поменяться еще тысячу раз.

Как оцениваете этот прогноз? Не кажется ли он вам слишком смелым?