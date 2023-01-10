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Смелый прогноз суперкомпьютера на исход Ла Лиги. Вероятность победы «Барселоны» просто сумасшедшая

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Проект FiveThirtyEight поделился обновленным прогнозом суперкомпьютера на исход Ла Лиги.

Суперкомпьютер считает, что в сезоне 2022/23 «Барселона» станет чемпионом Испании. Шансы «блауграны» на победу в турнире оцениваются в 69%. 

Вероятность чемпионства «Реала» равна 29%. Остальные команды, в том числе «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Атлетико», на титул могут особо не рассчитывать. Вероятность их победы в Ла Лиге суперкомпьютер оценил лишь в 1%.

«Барса» также с вероятностью почти в 100% в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. 

После 16-ти туров Ла Лиги «блауграна» опережает «Мадрид» всего на три очка. Впереди самая напряженная часть сезона, положение команд в турнирной таблице может поменяться еще тысячу раз.

Как оцениваете этот прогноз? Не кажется ли он вам слишком смелым?

5 комментариев

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Артём Петров
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Как мне помнится, этот компьютер предвещал Севилье 3-е место перед стартом сезона!🤔
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Домашний Ликкер
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А какие к суперкомпьютеру вопросы? Ведь 1% это тоже вероятность стать чемпионом. В этом и прелесть футбола, что ко всем расчётам добавляется человеческий фактор, который просчитать невозможно. Завтра Дембеле купит новую стрелялку на плойку и всё, барса без нападающего))))
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alan77
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Кстати, чемпиона мира (Аргентина )этот компьютер угадал?
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Егор Зуев...
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Лучше не обращаться к всяким суперкомпьютерам и просто выложиться по полной
+3
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Иван Рыбаков
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К этим суперкомпьютерам очень много вопросов.
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