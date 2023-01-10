Хави похвалил Торреса после матча «Барселоны» с «Атлетико». А ведь Ферран получил прямую красную

«Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» с минимальным счетом 1:0. Но победу омрачило удаление Торреса в добавленное к матчу время. Ферран подрался с Савичем в самой концовке встречи. Оба игрока получили красные карточки, теперь им грозит дисквалификация до 12 матчей.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся неудачной игру Торреса, Хави остался доволен футболистом своей команды. Об этом тренер сказал после матча:

«Для нас также важно побеждать без Леви, ведь он ключевой игрок команды. Нам его не хватало, когда мы находились под давлением. Ферран проделывал его работу, когда вышел на поле, но все же Леви – очень важный игрок для нас. С Кессиэ и Ферраном мы снова смогли играть на половине поля соперника».

Действительно, дуэт Кессиэ и Торреса помог «Барселоне» провести несколько опасных атак. Но, вероятно, теперь Хави придется проявить изобретательность, ведь Ферран вслед за Левандовским, вероятно, будет дисквалифицирован на несколько встреч Ла Лиги.

Но если Роберт совсем скоро сможет вновь играть за «Барсу» в чемпионате Испании, то Торрес может пропустить больше десяти матчей Ла Лиги.

Какое решение примет Королевская испанская футбольная федерация? Неужели Савич и Ферран не смогут выступать в чемпионате так долго?