В матче против «Атлетико» Торрес получил прямую красную. Что это значит для «Барсы»?

«Барселона» провела тяжелый матч против «Атлетико». Каталонцы одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Победу омрачило удаление Торреса в самой концовке встречи. Ферран устроил спарринг с Савичем, за что оба игрока были удалены с поля.

Несдержанность полузащитника доставит Хави серьезную проблему.

Совершенно бесполезная драка и красная карточка приведут к дисквалификации Феррана на несколько игр. Поскольку Роберт Левандовски уже отбывает дисквалификацию за красную в матче против «Осасуны», еще и без Торреса у Хави останется лишь один приемлемый вариант для атаки – Фати.

Хави сам говорил, что Ансу и Ферран заменят отсутствующего Левандовского. Теперь Торрес не сможет помочь команде, очевидно, Фати придется отдуваться самому. Хави также может выпустить Мемфиса, но, следуя из слов тренера, вариант с голландцем менее предпочтителен.

Следующие два матча в Ла Лиге «блауграна» проведет против «Бетиса» и «Хетафе».

Что думаете об этом? Справится ли «Барселона» с соперниками без Торреса и Левандовского?