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В матче против «Атлетико» Торрес получил прямую красную. Что это значит для «Барсы»?

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«Барселона» провела тяжелый матч против «Атлетико». Каталонцы одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Победу омрачило удаление Торреса в самой концовке встречи. Ферран устроил спарринг с Савичем, за что оба игрока были удалены с поля. 

Несдержанность полузащитника доставит Хави серьезную проблему.

Совершенно бесполезная драка и красная карточка приведут к дисквалификации Феррана на несколько игр. Поскольку Роберт Левандовски уже отбывает дисквалификацию за красную в матче против «Осасуны», еще и без Торреса у Хави останется лишь один приемлемый вариант для атаки – Фати.

Хави сам говорил, что Ансу и Ферран заменят отсутствующего Левандовского. Теперь Торрес не сможет помочь команде, очевидно, Фати придется отдуваться самому. Хави также может выпустить Мемфиса, но, следуя из слов тренера, вариант с голландцем менее предпочтителен.

Следующие два матча в Ла Лиге «блауграна» проведет против «Бетиса» и «Хетафе». 

Что думаете об этом? Справится ли «Барселона» с соперниками без Торреса и Левандовского?

8 комментариев

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Игорь Климов
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Это не катастрофа для Барселоны.
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Александр Р
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Ответ Егор Зуев
Я знаю, но во всех аспектах Ферран показывает себя деревянным
Не кажется странным, что «деревянный» входит во все топы молодых и перспективных, играет в сборной, имеет высокую трансферную стоимость и самое главное регулярно попадает в стартовый состав
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Егор Зуев
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Ответ Александр Р
Футбол - это не только голы , советую углубиться в тактику
Я знаю, но во всех аспектах Ферран показывает себя деревянным
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Александр Р
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Ответ Егор Зуев
Вот честно, какое качество от Феррана? Забивает голы, но очень редко, это если ещё повезёт с оффсайдом
Футбол - это не только голы , советую углубиться в тактику
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Abil Alex
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Ответ Егор Зуев
Вот честно, какое качество от Феррана? Забивает голы, но очень редко, это если ещё повезёт с оффсайдом
Кто махаться будет?
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Егор Зуев
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Ответ Александр Р
Никто из них не даёт качества , которые даёт Ферран.
Вот честно, какое качество от Феррана?
Забивает голы, но очень редко, это если ещё повезёт с оффсайдом
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Александр Р
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Ответ Егор Зуев
Ну удалили Феррана, ну и что? У нас в атаке есть Рафинья, Дембель, Фати, ну и на крайний случай Депай
Никто из них не даёт качества , которые даёт Ферран.
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Егор Зуев
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Ну удалили Феррана, ну и что?
У нас в атаке есть Рафинья, Дембель, Фати, ну и на крайний случай Депай
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