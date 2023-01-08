40 км на автобусе или паром через Гибралтар: почему поездка «Барсы» в Сеуту будет сложной

В 1/8 финала Кубка Короля «Барселона» сыграет «Сеутой», клубом из третьего дивизиона. И хотя это самый слабый из возможных соперников (по крайней мере на бумаге), добраться до него будет сложнее всего.

Дело в том, что команда базируется в городе Сеута в Северной Африке, рядом с Марокко, в городе нет своего аэропорта.

Давайте посмотрим расположение на карте:

«Барселона» может добраться до стадиона «Альфонсо Мерубе» одним из двух способов: долететь до Марокко и проехать 40 км на автобусе до Сеуты или прилететь на юг Испании и на пароме переплыть через Гибралтар. Первый маршрут будет означать выезд за пределы Евросоюза и некоторые вопросы с визами, второй способ проще в административном плане, но тяжелее для игроков.

В предыдущем туре Кубка Короля с «Эльче» встречался с «Сеутой» и выбрал перелет до Марокко.