Симеоне не хватает ключевого защитника: новости команд и прогнозы составов на матч «Атлетико» – «Барса»

Сегодня «Барселона» встретится с «Атлетико» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. «Реал Мадрид» вчера не смог заработать очки в противостоянии с «Вильярреалом», поэтому у подопечных Хави есть отличная возможность увеличить отрыв от вечного соперника.

Вот несколько ключевых моментов, которые нужно знать перед матчем:

«Красно-белым» не сможет помочь Марио Эрмосо – защитник был удален в предыдущем матче команды.

Каталонцы уже подтвердили свой выездной состав на игру: Роберт Левандовски отбывает трехматчевую дисквалификацию, поэтому с «Атлетико» не сыграет. Жорди Альба также дисквалифицирован.

Посмотрим, как могут расставить своих игроков Хави и Диего Симеоне: