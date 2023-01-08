Симеоне не хватает ключевого защитника: новости команд и прогнозы составов на матч «Атлетико» – «Барса»
Сегодня «Барселона» встретится с «Атлетико» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. «Реал Мадрид» вчера не смог заработать очки в противостоянии с «Вильярреалом», поэтому у подопечных Хави есть отличная возможность увеличить отрыв от вечного соперника.
Вот несколько ключевых моментов, которые нужно знать перед матчем:
«Красно-белым» не сможет помочь Марио Эрмосо – защитник был удален в предыдущем матче команды.
Каталонцы уже подтвердили свой выездной состав на игру: Роберт Левандовски отбывает трехматчевую дисквалификацию, поэтому с «Атлетико» не сыграет. Жорди Альба также дисквалифицирован.
Посмотрим, как могут расставить своих игроков Хави и Диего Симеоне:
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