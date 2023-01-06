8 лучших игроков «Барсы» в этом сезоне по рейтингу WhoScored: Педри - 4-й, Дембеле - 2-й
Сезон Ла Лиги 22/23 близок к середине, а это значит, что сейчас самое время взглянуть на лучших игроков «Барселоны».
Вот рейтинг восьми наших лучших игроков на основе рейтинговой модели WhoScored. Хотя модель не идеальна — поскольку рейтинги смещены в сторону нападающих и слишком много внимания уделяется поддающимся количественному измерению вещам, таким как голы, контроль мяча, отборы и т. д., — это все же хороший общий показатель.
1. Роберт Левандовски – 7,66
2. Усман Дембеле – 7,26
3. Френки де Йонг – 7,23
4. Педри – 7,19
5. Жюль Кунде – 6,99
6. Рональд Араухо — 6,95
7. Алехандро Бальде – 6,95
8. Рафинья — 6,95
Мы включили игроков, сыгравших не менее шести игр.
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