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8 лучших игроков «Барсы» в этом сезоне по рейтингу WhoScored: Педри - 4-й, Дембеле - 2-й

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Сезон Ла Лиги 22/23 близок к середине, а это значит, что сейчас самое время взглянуть на лучших игроков «Барселоны».

Вот рейтинг восьми наших лучших игроков на основе рейтинговой модели WhoScored. Хотя модель не идеальна — поскольку рейтинги смещены в сторону нападающих и слишком много внимания уделяется поддающимся количественному измерению вещам, таким как голы, контроль мяча, отборы и т. д., — это все же хороший общий показатель.

1. Роберт Левандовски – 7,66

2. Усман Дембеле – 7,26

3. Френки де Йонг – 7,23

4. Педри – 7,19

5. Жюль Кунде – 6,99

6. Рональд Араухо — 6,95

7. Алехандро Бальде – 6,95

8. Рафинья — 6,95

Мы включили игроков, сыгравших не менее шести игр. 

3 комментария

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Crazy Diamond
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Ответ Kaloyan Yalamov
Странно то как, рейтинговая модель "КтоЗабил" склоняется к голевым действиям....
Да, это удивительно просто, какое-то супер совпадение, не иначе))
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Kaloyan Yalamov
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Странно то как, рейтинговая модель "КтоЗабил" склоняется к голевым действиям....
+1
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Никита Мальковский
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Ну всё по делу
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