8 лучших игроков «Барсы» в этом сезоне по рейтингу WhoScored: Педри - 4-й, Дембеле - 2-й

Сезон Ла Лиги 22/23 близок к середине, а это значит, что сейчас самое время взглянуть на лучших игроков «Барселоны».

Вот рейтинг восьми наших лучших игроков на основе рейтинговой модели WhoScored. Хотя модель не идеальна — поскольку рейтинги смещены в сторону нападающих и слишком много внимания уделяется поддающимся количественному измерению вещам, таким как голы, контроль мяча, отборы и т. д., — это все же хороший общий показатель.