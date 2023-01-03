Хави объяснил, почему Левандовски и Педри не попали в заявку на матч «Барсы» против «Интерсити»

В среду «Барселона» встретится с «Интерсити» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Каталонцы уже поделились своей заявкой на матч. К удивлению многих, Левандовски и Педри, одни из лидеров нынешней «блауграны», в список не попали. На пресс-конференции Хави объяснил, почему футболисты пропустят кубковую встречу:

«Левандовски уже провел на поле много времени, ему было бы неплохо отдохнуть. Такая же ситуация и с Педри. Впереди нас ждут очень важные матчи».

Действительно, у Барселоны» в ближайшие месяцы крайне напряженный график. После встречи с «Интерсити» каталонцев ждет выездной матч против «Атлетико», а затем команда Хави отправится в Севилью, где сыграет с «Бетисом».

У Левандовского был вполне приличный отпуск после вылета Польши с ЧМ. Ожидалось, что Роберт пропустит встречу с «Эспаньолом» из-за дисквалификации. Но решение было пересмотрено, и Левандовскому пришлось в ускоренном темпе готовиться к матчу.

Педри также был важным игроком для своей сборной на Мундиале. В субботнем матче против «Эспаньола» полузащитник отыграл все 90 минут.

Согласны с решением Хави? Сможет ли «Барса» обыграть «Интерсити» без помощи Левандовского и Педри?