Без Левандовски и Педри. Заявка «Барселоны» на матч с «Интерсити»

Роберт Левандовски и Педри не сыграют в завтрашнем матче «Барселоны» в 1/16 финала Кубка Короля против «Интерсити».

Хави принял решение предоставить футболистам отдых перед воскресным матчем с «Атлетико» и Суперкубком Испании в Саудовской Аравии, полуфинал которого состоится 12 января – «Барселоне» предстоит встретиться с «Бетисом».

В заявку из 22 футболистов на завтрашний матч попал Иньяки Пенья - вчера «Барса» представила документацию, чтобы он мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды.

Вот заявка Хави на матч с «Интерсити»: