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Без Левандовски и Педри. Заявка «Барселоны» на матч с «Интерсити»

Педри Педри
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Роберт Левандовски и Педри не сыграют в завтрашнем матче «Барселоны» в 1/16 финала Кубка Короля против «Интерсити».

Хави принял решение предоставить футболистам отдых перед воскресным матчем с «Атлетико» и Суперкубком Испании в Саудовской Аравии, полуфинал которого состоится 12 января – «Барселоне» предстоит встретиться с «Бетисом».

В заявку из 22 футболистов на завтрашний матч попал Иньяки Пенья - вчера «Барса» представила документацию, чтобы он мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды.

Вот заявка Хави на матч с «Интерсити»:

2 комментария

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Никита Мальковский
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Барса Б сможет выйграть Интер сити
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Игорь Климов
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Удачи и победы Барселона!
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