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С Левандовски! Заявка «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Барселона» 31 декабря примет «Эспаньол» на «Камп Ноу» - это последний матч в уходящем году для подопечных Хави.

Вот заявка команды:

Да, все верно, Роберт Левандовски попал в заявку и может сыграть в предстоящем матче.

Напомним, что поляк был удален во время игры против «Осасуны» и за свое поведение получил дисквалификацию на 3 матча.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.

5 комментариев

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роберт888
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Ответ predMBAPPE
Честно сказать, становится даже немного страшно, понимая то, что против Барселоны выйдет Её величайшая легенда💪🏻
Кракен страшен .
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Ramil Usmanov
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Барса вперёд, ждём заключительного аккорда в этом году!
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Олег Петров
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Отложили до марта, когда барса примет реал 🤡перес не дурак, чтобы такой козырь на эспаньол тратить 😎
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predMBAPPE
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Честно сказать, становится даже немного страшно, понимая то, что против Барселоны выйдет Её величайшая легенда💪🏻
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predMBAPPE
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Ждём хет-трик от Левандовский
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