С Левандовски! Заявка «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

«Барселона» 31 декабря примет «Эспаньол» на «Камп Ноу» - это последний матч в уходящем году для подопечных Хави.

Вот заявка команды:

Да, все верно, Роберт Левандовски попал в заявку и может сыграть в предстоящем матче.

Напомним, что поляк был удален во время игры против «Осасуны» и за свое поведение получил дисквалификацию на 3 матча.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.