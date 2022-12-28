За свою жизнь Пеле трижды играл на «Камп Ноу»: вспоминаем матчи бразильца против «Барселоны»

Легендарный Пеле никогда не играл за европейский клуб, но это не значит, что он никогда не играл в Европе.

В то время уровень чемпионата Бразилии был невероятно высок, поэтому европейские клубы часто приглашали коллег для товарищеских матчей, и «Барселона» не была исключением. Таким образом Пеле трижды играл на «Камп Ноу», представляя «Сантос».

«Барса» 1-5 «Сантос»

Первый матч Пеле на стадионе «Барселоны» состоялся в 1959 году, на тот момент он уже был чемпионом мира. Нападающий оформил дубль в товарищеской встрече.

«Барса» 4-3 «Сантос»

Пеле вернулся в Каталонию в 1960м и забил еще один гол. Однако, этого было недостаточно, чтобы одолеть хозяев поля, которых вели за собой Луис Суарес Мирамонтес и Ладислао Кубала.

«Барса» 2-0 «Сантос»

Последняя игра Пеле на «Камп Ноу» состоялась в 1963м году. Бразилец уже считался лучшим футболистом в истории, но он не особенно смог помочь своей команде в том матче – победа осталась за «сине-гранатовыми».

Вот несколько фотографий Пеле на «Камп Ноу», а также постер, рекламирующий товарищескую игру против «Сантоса» в 1963м году.