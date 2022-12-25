🎥 Араухо, Бальде и Фати попытались сыграть Jingle Bells на колокольчиках. С мячом они управляются гораздо лучше

«Барселона» записала забавный рождественский ролик: игроки баскетбольной, женской и мужской команд должны были с помощью специальных колокольчиков сыграть знаменитую мелодию – Jingle Bells.

«Барсу» Хави в этом непростом челлендже представляли Бальде, Араухо и Фати. Парням задание далось сложнее всех. Когда игроки наконец разобрались и поймали ритм, Алекс не смог нормально использовать свой музыкальный инструмент:

После нескольких попыток каталонское трио все же справилось с задачей. Посмотрите, как парни старались:

А все же хорошо, что они выбрали футбол, а не музыку.