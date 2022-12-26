«Это мечта»: Левандовски рассказал, чего хочет добиться с «Барсой» в следующем году

Роберт Левандовски не добился выдающихся результатов на чемпионате мира. Поляк признался, что в клубе чувствует себя намного лучше, чем в сборной.

Нападающий поделился своим самым большим желанием на грядущий 2023 год:

«Хочу, чтобы все болельщики «Барсы» гордились этой командой. Я надеюсь, что следующий год будет для нас намного лучше, и надеюсь, что мы завоюем титулы. Выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» – это мечта, но победа в Ла Лиге также является нашей целью».

Роберт уже брал «ушастик» с «Баварией» в сезоне 2019/20, но выиграть ЛЧ вновь было бы прекрасным достижением для 34-летнего футболиста.

Хотя до заветного европейского титула еще далеко, у Левандовского будет шанс завоевать свой первый трофей с новой командой уже в следующем месяце. 12 января «Барса» сразится с «Бетисом» в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Мечта Роберта осуществится, как считаете?