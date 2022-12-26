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«Это мечта»: Левандовски рассказал, чего хочет добиться с «Барсой» в следующем году

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Роберт Левандовски не добился выдающихся результатов на чемпионате мира. Поляк признался, что в клубе чувствует себя намного лучше, чем в сборной.

Нападающий поделился своим самым большим желанием на грядущий 2023 год:

«Хочу, чтобы все болельщики «Барсы» гордились этой командой. Я надеюсь, что следующий год будет для нас намного лучше, и надеюсь, что мы завоюем титулы. Выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» – это мечта, но победа в Ла Лиге также является нашей целью».

ЛЕВАНДОВСКИ: «Выиграть Ла Лигу и Лигу Европы – большой и трудный вызов». Новости :section-UKR.NET.

Роберт уже брал «ушастик» с «Баварией» в сезоне 2019/20, но выиграть ЛЧ вновь было бы прекрасным достижением для 34-летнего футболиста.

Хотя до заветного европейского титула еще далеко, у Левандовского будет шанс завоевать свой первый трофей с новой командой уже в следующем месяце. 12 января «Барса» сразится с «Бетисом» в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Мечта Роберта осуществится, как считаете?

1 комментарий

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Ramil Usmanov
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Давай, Роберт! Удачи Барсе и тебе!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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