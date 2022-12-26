«Лео слишком далеко зашел в споре с Нидерландами». Фанаты отреагировали на появление Месси в игре Call of Duty

Присмотритесь к странице Лионеля Месси в социальных сетях. Заметили что-то необычное?

Вот это:

Это промо видеоигры Call of Duty! Сгенерированный компьютером Месси бегает по игровой карте и пытается уничтожить врага с помощью мощного оружия.

Болельщики немедленно отреагировали на ролик:

💭 seth_veasey: «Бро выиграл чемпионат мира, а теперь потеет в Warzone 🤭».

💭 taaha13: «Лео выиграл все в футболе, поэтому решил изменить свою карьеру и вступить в армию».

💭 hbk_sam: «У Месси теперь дополнительные квесты».

💭 faraan: «Лео слишком далеко зашел в споре с Нидерландами».

💭 dhqnush: «Это Месси после того, как перешел в клуб из Саудовской Аравии».