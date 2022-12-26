FC BARCELONA
Блог

«Лео слишком далеко зашел в споре с Нидерландами». Фанаты отреагировали на появление Месси в игре Call of Duty

Клубы
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Присмотритесь к странице Лионеля Месси в социальных сетях. Заметили что-то необычное?

Вот это:

Это промо видеоигры Call of Duty! Сгенерированный компьютером Месси бегает по игровой карте и пытается уничтожить врага с помощью мощного оружия.

Болельщики немедленно отреагировали на ролик:

💭 seth_veasey: «Бро выиграл чемпионат мира, а теперь потеет в Warzone 🤭».

💭 taaha13: «Лео выиграл все в футболе, поэтому решил изменить свою карьеру и вступить в армию».

💭 hbk_sam: «У Месси теперь дополнительные квесты».

💭 faraan: «Лео слишком далеко зашел в споре с Нидерландами».

💭 dhqnush: «Это Месси после того, как перешел в клуб из Саудовской Аравии».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK Gamer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорош во всем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий