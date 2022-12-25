Андрес Иньеста загадал новогоднее желание. Оно связано с «Барселоной»

Андрес Иньеста давно покинул «Барселону», но легендарный полузащитник никогда не забывает о «блаугране».

Журналисты издания Marca спросили Иньесту о том, чего он больше всего хочет в 2023 году на личном и профессиональном уровнях. Вот какое новогоднее желание загадал Андрес:

«Здоровья. Здоровья для меня и моих родных. И на профессиональном уровне хочу быть здоровым, чтобы я мог тренироваться, играть и продолжать получать удовольствие от футбола так долго, как это возможно. Футбол – моя страсть, и я постараюсь наслаждаться им как можно дольше. Конечно, хочу, чтобы «Барса» взяла все возможные титулы. Это очень амбициозная задача, но, я надеюсь, у команды все получится».

После 14-ти туров «Барселона» занимает первую строчку Ла Лиги, набрав 37 очков. Команда пропустила всего пять мячей.

31 декабря «блауграна» проведет свой первый матч после международного перерыва. Подопечные Хави сыграют против «Эспаньола».

Как считаете, желание Иньесты сбудется?