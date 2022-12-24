«Барселона» может отказаться от Рафиньи в конце сезона: у клуба есть две причины

В «Барселоне» задумываются о том, чтобы отказаться от Рафиньи спустя всего пять месяцев после его трансфера из «Лидса», сообщает Goal.

Пусть в это сложно поверить, но у клуба есть причины сделать это:

Рафинья хочет место Дембеле

Рафинья сказал Хави, что комфортнее всего ему на правом фланге, но проблема в том, что и Усман Дембеле предпочитает эту позицию. Решение за Хави и, похоже, что пока он продолжит отдавать предпочтение Дембеле.

Усман показывает качественный футбол на правом фланге, поэтому в переменах просто нет необходимости. На сегодняшний день француз забил пять голов и сделал семь ассистов за 20 матчей.

Таким образом, Рафинья не получит то, что хочет, поэтому его продуктивность будет снижаться, и он рискует оказаться на скамейке запасных.

У «Барсы» есть более удачные варианты

Еще одна серьезная проблема Рафиньи – в «Барселоне» серьезная конкуренция. Ансу Фати, Ферран Торрес и даже Мемфис Депай могут предложить высокое мастерство на его позиции.

Таким образом, Хави продолжит ротировать нападающих, и у Рафиньи будет меньше времени, чтобы доказать, что он стоит 60 млн евро.

По слухам, «Барселона» примет решение по Рафинье в конце сезона: от бразильца ждут более высокой результативности, чем 2 гола и 4 ассиста за 18 матчей, которые есть в его активе сегодня. Если он не поднимает планку, то скорее всего отправится обратно в Англию.