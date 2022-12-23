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Стал известен соперник «Барселоны» в Кубке Короля – их стадион вмещает в 40 раз меньше зрителей, чем «Камп Ноу»

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Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Короля, и «Барселона» теперь знает, кто ее соперник: команда Хави встретится с «Интерсити» из третьего испанского дивизиона.

 

«Барселона» отправится в гости к сопернику на стадион «Антонио Солана», который находится в городе Сан-Жоан-д'Алакант и вмещает всего 2,500 человек, в то время как на «Камп Ноу» могут разместиться 100 000.

Матч состоится 3-5 января.

 

1 комментарий

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Никита Мальковский
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Лëгкий соперник для Барсы, но если Хави не будет сильно экспериментировать и выпустит около пяти игроков старта
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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