Стал известен соперник «Барселоны» в Кубке Короля – их стадион вмещает в 40 раз меньше зрителей, чем «Камп Ноу»

Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Короля, и «Барселона» теперь знает, кто ее соперник: команда Хави встретится с «Интерсити» из третьего испанского дивизиона.

«Барселона» отправится в гости к сопернику на стадион «Антонио Солана», который находится в городе Сан-Жоан-д'Алакант и вмещает всего 2,500 человек, в то время как на «Камп Ноу» могут разместиться 100 000.

Матч состоится 3-5 января.