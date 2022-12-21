«Мы проделали хорошую работу летом». Жоан Лапорта исключает трансферы этой зимой

В недавнем интервью для Barca TV Жоан Лапорта ответил на вопрос о январских трансферах.

«Мы проделали хорошую работу летом и теперь не намерены предпринимать дополнительных шагов. Мы довольны командой и надеемся, что игроки, на которых у нас возложены большие ожидания, как на Ансу Фати, сделают качественный шаг вперед», - заявил президент.

«Мы в порядке. Мы уверены, что достигнем своих целей. Я не хочу, чтобы кто-либо из команды уходил – мы довольны составом».

Ранее сообщалось, что каталонцы могут попытаться усилить позицию правого защитника этой зимой. Но, похоже, что в «Барселоне» рассчитывают на Эктора Беллерина до конца сезона.