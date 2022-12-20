Левандовски выиграл «Золотую ногу». Отпечаток его ступни останется на Аллее чемпионов в Монако

Роберт Левандовски стал победителем двадцатой премии «Золотая нога». Церемония награждения прошла в Монако.

«Золотая нога» вручается лучшему игроку календарного года, голосование проводится среди журналистов. Футболист может получить трофей лишь раз. При этом претендент на «Золотую ногу» должен быть старше 28 лет.

За заслуги перед «Баварией» и «Барселоной» Роберт получил награду в Монако:

Еще один бонус для лауреатов премии – победитель оставляет отпечаток своей ноги на Аллее чемпионов в Монако. Левандовски тоже оставил свой след в истории Княжества. Нападающий рассказал, что очень рад получить эту награду:

«Знаете, я очень счастлив и горд. Для меня это большая честь. Ведь я знаю, как тяжело работал, чтобы достичь всего, чего я добился. Теперь я могу гордиться собой и наградой, которую получил».

Левандовски обошел Лео Месси в битве за награду. Кстати, аргентинец еще ни разу не выигрывал «Золотую ногу». Возможно, трофей будет ждать Лионеля в следующем году?

Заслужил ли Роберт «Золотую ногу»? Или у вас есть другие претенденты? Делитесь мыслями в комментах!