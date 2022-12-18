Хави: «Мне не нравится гимн Лиги Европы, он разочаровывает и злит»

«Лига Европы? Мне не нравится их гимн, предпочитаю гимн Лиги чемпионов», - признался Хави в интервью клубному медиа.

«Возможно, нам необходимо участие для дальнейшего роста, но мне это не нравится – нас это злит, разочаровывает. Мы злимся, что участвуем в турнире, в котором не хотим играть».

«Я с нетерпением жду начала борьбы, надеюсь, что мы дойдем до полуфинала или финала Лиги Европы, а если выиграем Ла Лигу, то это будет хороший сезон», - добавил Хави.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе и оказалась в Лигу Европы, где встретится с «Манчестер Юнайтед» в плей-офф.

Уже второй сезон подряд «Барса» попадает в Лигу Европы под руководством Хави.