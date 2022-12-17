Французские СМИ винят Дембеле в поражении сборной на ЧМ: статистика Усмана против Аргентины и правда оставляет желать лучшего

Французские СМИ обрушились с критикой на Усмана Дембеле после поражения в финале чемпионата мира.

L'Equipe написал, что Дембеле «недостоин национальной сборной Франции» после его игры против Аргентины. Похоже, что большая часть прессы винит в неудаче команды Дешама именно игрока «Барселоны».

На самом деле, против аргентинцев Дембеле провел только первый тайм – на 41-й минуте его заменил Коло Муани.

Вот статистика футболиста в финале:

Сыграно минут 41'

Голы 0

Голевые передачи 0

Касания 17

Точность передач 9/12 (75%)

Ключевые пасы 0

Навесы (точность) 1 (0)

Длинные передачи (точность) 1 (1)

Удары в створ ворот 0

Удары мимо ворот 0

Заблокированные удары 0

Попытки дриблинга (Успешные) 1 (0)

Борьба за позицию (победа) 5 (0)

Воздушные поединки (выиграл) 0 (0)

Потеря владения 7

Фолы 1

Заработано фолов 0

Вынос мяча 0

Блокирование ударов 0

Перехваты 0

Отбор мяча 0

Обыграны с дриблинга 2

Заработанный пенальти 1

Дембеле не смог предложить ничего в нападении или защите, что привело к его ранней замене.

Усман не смог забить на чемпионате мира, но сделал две результативные передачи за семь матчей.