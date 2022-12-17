Французские СМИ винят Дембеле в поражении сборной на ЧМ: статистика Усмана против Аргентины и правда оставляет желать лучшего
Французские СМИ обрушились с критикой на Усмана Дембеле после поражения в финале чемпионата мира.
L'Equipe написал, что Дембеле «недостоин национальной сборной Франции» после его игры против Аргентины. Похоже, что большая часть прессы винит в неудаче команды Дешама именно игрока «Барселоны».
На самом деле, против аргентинцев Дембеле провел только первый тайм – на 41-й минуте его заменил Коло Муани.
Вот статистика футболиста в финале:
Сыграно минут 41'
Голы 0
Голевые передачи 0
Касания 17
Точность передач 9/12 (75%)
Ключевые пасы 0
Навесы (точность) 1 (0)
Длинные передачи (точность) 1 (1)
Удары в створ ворот 0
Удары мимо ворот 0
Заблокированные удары 0
Попытки дриблинга (Успешные) 1 (0)
Борьба за позицию (победа) 5 (0)
Воздушные поединки (выиграл) 0 (0)
Потеря владения 7
Фолы 1
Заработано фолов 0
Вынос мяча 0
Блокирование ударов 0
Перехваты 0
Отбор мяча 0
Обыграны с дриблинга 2
Заработанный пенальти 1
Дембеле не смог предложить ничего в нападении или защите, что привело к его ранней замене.
Усман не смог забить на чемпионате мира, но сделал две результативные передачи за семь матчей.
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