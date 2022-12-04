📹 Поражение 2-8 и прощание с Месси: Amazon готовит для нас новый документальный фильм о «Барселоне»

Amazon выпустил официальный трейлер документального фильма «Новая Эра» о «Барселоне».

Фильм покажет жизнь команды изнутри, остановившись на важнейших событиях для клуба за последние пару лет: на возвращении Хави, уходе Месси, поражении 2-8 от «Баварии» и победе 4-0 в класико.

Если судить по трейлеру, то фильм получился драматичным, но со счастливым концом – удачной летней трансферной компанией.

«Новая Эра» выйдет 28 декабря.