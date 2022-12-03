Кажется, Шакира уже забыла Пике. В Испании пишут, что она встречается с 24-летним серфером
Этим летом закончилась история, пожалуй, самой красивой футбольной пары. Шакира и Пике расстались после 11 лет отношений. У пары есть два сына, Саша и Милан, недавно экс-возлюбленные оформили соглашение об опеке над детьми.
СМИ уже писали о новой девушке Пике, кажется, теперь и Шакира нашла, кому вручить свое сердце.
Издания Marca и Nuestro Diario пишут, что колумбийская суперзвезда теперь встречается со своим инструктором по серфингу.
24-летний баск Горка Эзкурдия был замечен рядом с Шакирой. Взгляните на несколько фотографий:
Кстати, Горка занимается не только серфингом, но и фотографией. Он вполне известный в своей среде фотограф, специализирующийся на съемке океана и серфингистов.
Надо сказать, что отношения молодых людей могут носить лишь дружеских характер. Не будем делать поспешных выводов, лучше дождаться официального заявления бывшей девушки Пике.
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