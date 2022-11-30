Шакира и Жерар Пике воссоединились в Барселоне, чтобы в суде оформить соглашение об опеке над детьми

Шакиру и Жерара Пике видели вместе в Барселоне – они оформляли свое соглашение об опеке над детьми в суде.

Певица и бывший капитан «Барселоны» состояли в отношениях 11 лет, а в июне этого года объявили о расставании.

В прошлом месяце Шакира и Пике сделали одинаковые заявления относительно решения по опеке над совместными детьми – 9-летним Миланом и 7-летним Сашей.

«Мы хотим сообщить, что мы подписали соглашение, которое гарантирует благополучие наших детей и будет ратифицировано в суде в рамках формальной процедуры.

Наша единственная цель - обеспечить максимальную безопасность наших детей, и мы верим, что их личное пространство будут уважать. Мы ценим проявленный интерес и надеемся, что дети смогут продолжать свою жизнь в безопасной и спокойной обстановке».

Шакира переезжает в Майями в будущем году вместе с сыновьями, Пике принял это условие, но, согласно договоренности, он сможет проводить с детьми по 10 дней каждый месяц.