Фанаты в восторге от женской «Барселоны». Она разнесла «Баварию» в Лиге чемпионов

Пока мужской футбол стоит на паузе, девушки продолжают радовать своей игрой болельщиков.

Женская «Барселона» крупно обыграла мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов. Девушки из Каталонии сумели забить сопернику три безответных мяча. А гол Клаудии Пины был признан лучшим мячом недели.

Болельщиков «Барсы» впечатлила игра женской команды. Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Ришарлисон? Нет, спасибо, посмотрите, какой мяч забили наши девчонки».

💭 «Пина забила волшебный мяч! Очень приятно смотреть на такую игру».

💭 «Хави мечтает, чтобы его команда играла так же».

Кажется, парням из основной команды есть чему поучиться у девушек.