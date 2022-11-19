Педри: «Я бы хотел сыграть против Аргентины, ведь это значит сыграть против Лео Месси»

«Если нам предстоит столкнуться с одним из фаворитов – Аргентиной, Бразилией или Францией – то было бы здорово, если бы это произошло в финале. Я бы хотел сыграть против Аргентины, ведь это значит сыграть против Лео Месси и бороться с ним – такого со мной еще никогда не случалось. От этого матча у меня бы остались потрясающие воспоминания», - признался Педри в интервью EFE.

В отличие от Аргентины. Испания не считается одним из фаворитов турнира – мало кто ждет, что команда Луиса Энрике дойдет до финала. Однако, у Ла Рохи многообещающий состав и отличный тренер, посмотрим, куда их это приведет.

Ранее Педри признавался, что если испанцы не смогут выиграть чемпионат мира, то он бы хотел, чтобы победа досталась Аргентине.